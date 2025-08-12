Lauma (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

El primer personaje de Nod Krai sobre el que pusimos nuestros ojos es la Dama de la Arboleda. Cuando llegue el parche de actualización a la versión 6.0 de Genshin Impact, Lauma será el primer personaje de cinco estrellas que podremos conseguir de la nueva región y por eso les ofrecemos con tiempo una guía de ‘build’ con recomendaciones para su mejor equipo, mejores armas, conjuntos de artefactos y los materiales de ascensión que tienen que recolectar para subirla de nivel.

Cómo conseguir a Lauma

El ‘banner’ o gachapón de Lauma estará disponible en la actualización 6.0 de Genshin Impact que llega al juego en la noche del martes 9 de septiembre de 2025.

Mientras esté disponible el gachapón o ‘banner’ de Lauma, podremos gastar Destino Entrelazado para hacer deseos en él. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de ese gachapón no es Lauma, el juego asegura que el siguiente personaje de 5 estrellas que saquemos en el mismo ‘banner’ sí será ella.

Una vez su gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y podría estar de regreso en el futuro.

Habilidades

Ataque normal – Peregrinaje de la Linnunrata

Normal: Ataca hasta 3 veces para infligir Daño Dendro.

Ataca hasta 3 veces para infligir Daño Dendro. Cargado : Consume Aguante para esprintar durante un máximo de 10 segundos y entra en estado “metamorfosis de la emisaria espiritual”. En ese estado aumenta la RES a interrupción de Lauma aumenta y podrá consumir Aguante adicional para realizar un doble salto. Mientras está en tiempo de espera, el Ataque Cargado de Lauma se convierte en “Plegaria convocaespíritus”, el cual consume una cierta cantidad de Aguante para infligir Daño Dendro en el AdE frente a sí misma después de un corto tiempo de carga.

: Consume Aguante para esprintar durante un máximo de 10 segundos y entra en estado “metamorfosis de la emisaria espiritual”. En ese estado aumenta la RES a interrupción de Lauma aumenta y podrá consumir Aguante adicional para realizar un doble salto. Mientras está en tiempo de espera, el Ataque Cargado de Lauma se convierte en “Plegaria convocaespíritus”, el cual consume una cierta cantidad de Aguante para infligir Daño Dendro en el AdE frente a sí misma después de un corto tiempo de carga. Descendente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño Dendro en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad Elemental – Runo: Reposo sin alba del Karsikko

Invoca un santuario bosquescarcha con diferentes efectos dependiendo de si se pulsa una vez o se mantiene pulsado.

Pulsar una vez: Inflige Daño Dendro en el AdE.

Mantener pulsado: Puede usarse cuando se tenga al menos una gota de rocío de la espesura. Lauma consume todo el rocío de la espesura (máximo tres) para infligir un golpe de Daño Dendro en el AdE y otro de Daño Dendro en el AdE considerado como daño de Florecimiento Lunar. Por cada gota de rocío de la espesura consumida, Lauma obtiene un cántico lunar.

Además, cuando Lauma golpea a un enemigo con su Habilidad Elemental o con santuario bosquescarcha, la RES Dendro y la RES Hydro de dicho enemigo se reducen durante 10 segundos.

Habilidad Definitiva – Runo: Luna de mil corazones

Lauma obtiene 18 cargas de letanía albar. Además, si Lauma usa su Habilidad Definitiva mientras posee un cántico lunar u obtiene uno durante los 15 s posteriores al uso de dicha habilidad, consumirá todos los cánticos lunares que tenga y obtendrá 6 cargas de letanía albar por cada cántico lunar consumido. Este efecto solo puede activarse 1 vez por cada uso de la Habilidad Definitiva y en los 15 s posteriores a usarla.

Letanía albar: Cuando un personaje del equipo inflija daño a través de las reacciones de Florecimiento, Sobreflorecimiento, Crepitar o Florecimiento Lunar, se consumirá 1 carga de letanía albar para aumentar el daño infligido en función de la Maestría Elemental de Lauma. Si dicho daño golpea a varios enemigos a la vez, se consumirán cargas según el número de enemigos golpeados. Cada carga de letanía albar tiene su propia duración individual.

Pasivas

Bendición presagiolunar: Coro de la naturaleza – Cuando un personaje del equipo cause una reacción de Florecimiento, esta se transformará en una reacción de Florecimiento Lunar. El daño base de las reacciones de Florecimiento Lunar de los personajes del equipo aumentará en un 0.0175% por cada punto de Maestría Elemental que tenga Lauma. Como máximo, dicho daño puede aumentar en un 14% de esta manera. Además, cuando Lauma esté en el equipo, el nivel de presagio lunar de los personajes aumentará en 1.

Fulgor para la noche escarchada – Después de que Lauma use su Habilidad Elemental, Runo: Reposo sin alba del Karsikko, se generarán diferentes fortalecimientos durante 20 s según el presagio lunar del equipo. Presagio lunar: resplandor naciente El daño infligido por las reacciones de Florecimiento, Sobreflorecimiento y Crepitar causadas por los personajes del equipo puede asestar golpes CRIT, con una Prob. CRIT fija del 15% y un Daño CRIT fijo del 100%. La Prob. CRIT otorgada por este efecto puede acumularse con otras bonificaciones similares que proporcionen Prob. CRIT a dichas reacciones. Presagio lunar: resplandor ascendente La Prob. CRIT y el Daño CRIT de las reacciones de Florecimiento Lunar causadas por los personajes del equipo aumentan en un 10% y en un 20% respectivamente.

Purificación para el manantial: Lauma obtiene las siguientes bonificaciones por cada punto de Maestría Elemental que tenga:

Aumenta en un 0.04% el daño infligido por su Habilidad Elemental hasta un 32%

Reduce en un 0.02% el TdE de la metamorfosis de la emisaria espiritual de su Ataque Cargado hasta un 20%

Rezos para el bosque: Muestra la ubicación de los objetos típicos de Nod Krai cercanos en el minimapa.

Mejores armas para un ‘build’ de Lauma

No hay duda de que el arma representativa de Lauma —El catalizador de cinco estrellas Espejo Tejenoches (EM 57.6%)— es el más adecuado para cualquier ‘build’ debido a su enfoque en aumentar la Maestría Elemental y en potenciar las reacciones de Florecimiento lunar.

Este Catalizador estará disponible en el gachapón de armas al mismo tiempo que el banner de Lauma.

Al infligir Daño Hydro o Daño Dendro con la Habilidad Elemental, el portador de esta arma obtiene el efecto de “runo del Lejano Norte”, el cual aumenta la Maestría Elemental en 60 pts. durante 4.5 s. Cuando un personaje cercano del equipo causa una reacción de Florecimiento Lunar, el portador obtiene el efecto de “cantar de la luna llena”, el cual aumenta la Maestría Elemental en 60 pts. durante 10 s. Cuando ambos efectos estén activos al mismo tiempo, el daño de la reacción de Florecimiento que infligen todos los personajes cercanos del equipo aumenta en un 120%, el de las reacciones de Sobreflorecimiento y Crepitar aumenta en un 80%, y el de Florecimiento Lunar aumenta en un 40%. Este efecto no se puede acumular, y puede activarse incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

Si no pueden o no quieren gastar sus Protogemas tratando de conseguir esta arma, aquí tienen otras opciones:

Lámpara Medulaoscura (4★ – EM 48) – Aumenta en un 48% el daño de la reacción de Florecimiento, y en un 12% el de Florecimiento Lunar. Con “presagio lunar: resplandor ascendente”, el daño de la reacción de Florecimiento Lunar aumenta en un 12% adicional.

Sueños de las Mil Noches (5★ – EM 57.6) – Otorga al portador de esta arma distintas bonificaciones dependiendo de si el resto de los personajes del equipo son del mismo tipo elemental que él o no. Por cada personaje con el mismo tipo elemental: aumenta en 32 pts. la Maestría Elemental. Por cada personaje con distinto tipo elemental: aumenta en un 10% el Bono de Daño Elemental del tipo elemental que sea el portador de esta arma. Cada una de estas bonificaciones se puede acumular hasta 3 veces. Además, la Maestría Elemental de los personajes del equipo cercanos (a excepción del portador de esta arma) aumenta en 40 pts. Este efecto se puede acumular con los de otros personajes del equipo que lleven esta arma equipada.

Fruto de la culminación (4★ – ER 10%) – Al causar una Reacción Elemental, obtienes el efecto de “fase lunar”, el cual aumenta la Maestría Elemental en 24 pts. y reduce el ATQ en un 5%. Solo se puede obtener una carga de este efecto cada 0.3 s y acumularse un máximo de 5 veces. Si no se causa ninguna Reacción Elemental en 6 s, perderás una carga de fase lunar. Este efecto puede activarse incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso.

Laúd de la Luz Celestial (4★ – ER 10%) – Tras usar la Habilidad Elemental, la Maestría Elemental del portador de esta arma aumenta en 120 pts. durante 20 s.

Estas son solo recomendaciones. Si tienen una idea para usar un arma que encaje mejor con el equipo y ‘build’ de Lauma y tienen los materiales necesarios para mejorarla, son bienvenidos a usarla y por favor dígannos cuál es en los comentarios.

Mejor equipo para Lauma en Genshin Impact

Lauma es un personaje exclusivamente Sub-DPS que se encarga de potenciar las reacciones de Florecimiento, convirtiéndolas en Florecimiento Lunar. Es por eso que debe ser puesta en el mismo equipo con un DPS Hydro que saque provecho de sus habilidades. Para nosotros, no hay duda de que ese personaje es Neuvillete.

Furina sigue siendo una gran parte del meta y podemos usarla para potenciar el daño a la vez que aplica Hydro. También sirve como sanadora si es necesario, pero también puede servir el nuevo personaje Aino en su lugar, que es una interesante sub-dps Hydro. Podemos rematar este equipo de Florecimiento con otro sub-dps o soporte Dendro como Kaveh o Nahida.

Otra forma en que podemos aprovechar la presencia de Neuvillete es con la reciente Ineffa, que convierte las reacciones de Sobrecarga en Sobrecarga Lunar. Con ella y Lauma en el equipo podemos aprovechar bastante estos dos tipos de reacciones.

Otras buenas opciones para un equipo de Lauma son Nilou como escudera, Yelan como sub-dps y Kokomi como sanadora. Si necesitan más aplicación Dendro, podemos pensar en off-fields como Yao Yao o la Viajera.

Recuerden que estas son solo recomendaciones y que puede armar el equipo de Lauma en Genshin Impact como quieran, siempre y cuando tengan los materiales para mejorarlos y buenas armas que apoyen sus características.

Mejores conjuntos de artefactos para Lauma

El nuevo conjunto de artefactos Serenata de la Luna Tejida, que será agregado a Genshin Impact en la versión 6.0, es perfecto para un build de Lauma.

Dos piezas: Recarga de Energía +20%.

Recarga de Energía +20%. Cuatro piezas: Infligir Daño Elemental otorga durante 8 s el efecto de “luna refulgente: veneración”, de manera que, cuando el presagio lunar del equipo es resplandor naciente/resplandor ascendente, la Maestría Elemental de todos los personajes del equipo aumenta en 60/120 pts. respectivamente. Por cada efecto de luna refulgente diferente que tengan los personajes, el daño de las Reacciones Lunares de todos los miembros del equipo aumenta en un 10%. Los efectos producidos por luna refulgente no se pueden acumular, y los efectos mencionados previamente se pueden activar incluso cuando el portador de este conjunto está en tu equipo pero no en uso.

Otro conjunto de artefactos muy recomendado para servir de equipo a Lauma es Recuerdos del Bosque, que se puede conseguir en el dominio Estupa Pratyekabuddha en Sumeru (Dominio de la bendición: Manas-vijñana)

Dos piezas: Bono de Daño Dendro +15%

Bono de Daño Dendro +15% Cuatro piezas: Tras golpear a un enemigo con una Habilidad Elemental o Definitiva, la RES Dendro de dicho enemigo se reduce en un 30% durante 8 s. Este efecto se puede activar incluso cuando el personaje que lleva este conjunto equipado está en tu equipo pero no en uso.

Otra excelente elección sería el conjunto de cuatro piezas Flor Olvidada del Paraíso, que aumenta en 10% el daño de Florecimiento Lunar con cuatro piezas.

Si no tienen estos conjuntos y no quieren farmearlos, otras buenas opciones son aquellos que aumenten la Maestría Elemental del usuario, como Instructor (dos o cuatro piezas), Orquesta del errante (dos o cuatro piezas), Sueños Áureos (dos o cuatro piezas).

Constelaciones

Si Lauma les sale varias veces en su gachapón de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

¡Oh, labios, tejan para mí salmos y cantares!” (C1) – Después de que Lauma use su Habilidad Elemental, Runo: Reposo sin alba del Karsikko, o su Habilidad Definitiva, Runo: Luna de mil corazones, obtendrá el efecto de “hilos de la vida” durante 20 s. Mientras este efecto esté activo, cuando un personaje cercano del equipo cause una reacción de Florecimiento Lunar, los personajes en uso cercanos recuperarán Vida en una cantidad equivalente al 500% de la Maestría Elemental de Lauma. Dicho efecto solo se puede activar una vez cada 1.9 s.

Además, reduce en un 40% el Coste de Aguante de la forma de emisaria espiritual de Lauma, y su duración máxima aumenta en 5 s.

Entretejan advertencias y relatos del Lejano Norte (C2) – Fortalece la Habilidad Definitiva, Runo: Luna de mil corazones al mejorar el efecto de letanía albar. Las reacciones de Florecimiento, Sobreflorecimiento y Crepitar causadas por los personajes del equipo aumenta adicionalmente en una cantidad equivalente al 500% de la Maestría Elemental de Lauma. El daño de Florecimiento Lunar también aumenta adicionalmente en una cantidad equivalente al 400% de su Maestría Elemental. Presagio lunar: resplandor ascendente – el daño infligido por las reacciones de Florecimiento Lunar causadas por los personajes del equipo aumenta en un 40%.

No codicies seguir el camino de la raposería (C3) – Aumenta el nivel de habilidad de Runo: Reposo sin alba del Karsikko +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 13.

No anheles la autoridad del gran oso (C4) – Cuando el santuario bosquescarcha de la Habilidad Elemental, Runo: Reposo sin alba del Karsikko golpea a un enemigo, Lauma recupera 4 pts. de Energía Elemental. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 5 s.

Si la verdad puede ser contemplada… (C5) – Aumenta el nivel de habilidad de Runo: Luna de mil corazones +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 13.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Lauma en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Lauma

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Esmeralda nagadus 3x Distintivo Desgastado 3x Plata lunacaída 20.000 40+ 3x Fragmento de Esmeralda nagadus 15x Distintivo Desgastado 10x Plata lunacaída 2x Ala Rutilante 40.000 50+ 6x Fragmentos de Esmeralda nagadus 12x Distintivo Sofisticado 20x Plata lunacaída 4x Ala Rutilante 60.000 60+ 3x Trozos de Esmeralda nagadus 18x Distintivo Sofisticado 30x Plata lunacaída 8x Ala Rutilante 80.000 70+ 6x Trozos de Esmeralda nagadus 12x Distintivo Escarchado 45x Plata lunacaída 12x Ala Rutilante 100.000 80+ 6x Esmeralda nagadus 24x Distintivo Escarchado 60x Plata lunacaída 20x Ala Rutilante 120.000

La Esmeralda nagadus en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Dendro, Espantohongo Plumaverde, Rey Yumkasaurio Glotón, Selenimariposa Radiante y Guardián de Oasis de Apep en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Dendro, Espantohongo Plumaverde, Rey Yumkasaurio Glotón, Selenimariposa Radiante y Guardián de Oasis de Apep en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Distintivo Desgastado, Sofisticado y Escarchado se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. La Plata lunacaída se puede encontrar en Nod Krai.

se puede encontrar en Nod Krai. El objeto Ala Rutilante se consigue derrotando al jefe Selenimariposa Radiante de nivel 30 o superior en Nod Krai.

Guía de materiales de mejor de talentos de Lauma

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Lauma. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas de la Luz Lunar 6x Distintivo Desgastado 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía de la Luz Lunar 3x Silbato de hierro del guerrero 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía de la Luz Lunar 4x Distintivo Sofisticado 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía de la Luz Lunar 6x Distintivo Sofisticado 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía de la Luz Lunar 9x Distintivo Sofisticado 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía de la Luz Lunar 4x Distintivo Escarchado 120.000 Mora 1x Plumaescama Corroída Nivel 8 6x Filosofía de la Luz Lunar 6x Distintivo Escarchado 260.000 Mora 1x Plumaescama Corroída Nivel 9 12x Filosofía de la Luz Lunar 9x Distintivo Escarchado 450.000 Mora 2x Plumaescama Corroída Nivel 10 16x Filosofía de la Luz Lunar 12x Distintivo Escarchado 700.000 Mora 2x Plumaescama Corroída 1x Corona de la sabiduría

Los textos de la Luz Lunar se obtienen en un dominio de Nod Krai por definir, participando en la actividad Guerra Cling-clang, como recompensas de algunas misiones y en cofres.

se obtienen en un dominio de Nod Krai por definir, participando en la actividad Guerra Cling-clang, como recompensas de algunas misiones y en cofres. Los objetos Distintivo Desgastado, Sofisticado y Escarchado se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. El Plumaescama Corroída se obtiene al derrotar al jefe semanal Señor del Fuego Primigenio Corroído de nivel 70 o más en el Dominio de la Reminiscencia: El profundo y transitorio vacío en el grabado de piedra en Natlan o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Lauma.

Otras guías de personajes

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Lauma en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.