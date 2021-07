Desde antes de abril, Riot Games había compartido pistas sobre uno de los cuatro campeones que se unirían a League of Legends (LoL) a lo largo de 2021. Con el anuncio de Centinelas de la Luz, el próximo gran evento del universo League of Legends, Riot la apariencia y el nombre del siguiente personaje: Akshan. Sin embargo, cabe señalar que no solo llegará al MOBA.

Una vez se lance la versión 11.15 de League of Legends (LoL), los jugadores podrán tomar control de este miembro de los Centinelas de la Luz. Antes de su debut en League of Legends (LoL), los interesados podrán descubrir las habilidades y la historia de Akshan en esta nota.

¿Cuáles son las habilidades de Akshan, el campeón de League of Legends (LoL) que llegó con la versión 11.15?

Pelea Sucio (pasiva)

Cada tres impactos de ataques y habilidades de Akshan infligen una ráfaga de daño físico. Si el objetivo era un campeón, Akshan también obtiene un escudo. Tras atacar, Akshan dispara un segundo ataque que inflige daño físico reducido. El segundo disparo se puede cancelar como un ataque normal. Si Akshan lo cancela, obtendrá un aumento de velocidad de movimiento.

Venganzarang (Q)

Un búmeran que inflige daño físico y revela a los enemigos impactados. Su alcance se extiende cada vez que golpea a un enemigo. El búmeran puede impactar una vez de ida y otra de vuelta.

Contra las Reglas (W)

Pasiva: si los campeones enemigos matan a uno de los aliados de Akshan, quedarán marcados como Rufianes. Cuando Akshan realice un derribo contra un Rufián recibirá oro adicional, los aliados que mató el Rufián resucitarán y el estado de Rufián se eliminará de los demás enemigos.

Activa: Akshan obtiene camuflaje por un periodo breve o indefinidamente al estar cerca del terreno. Durante este tiempo, Akshan podrá ver rastros que dirigen hacia los Canallas y obtendrá velocidad de movimiento y regeneración de maná al moverse hacia ellos.

Pirueta Heroica (E)

Akshan dispara un gancho. Al estar enganchado, puede volver a lanzar la habilidad para hacer una pirueta alrededor del terreno hacia la dirección del lanzamiento y disparar balas de daño físico al enemigo más cercano. Al hacer la pirueta, puede lanzar la habilidad de nuevo para impulsarse hacia la dirección del cursor y realizar un disparo final. El enfriamiento de Pirueta Heroica se restablece cuando Akshan realiza un derribo contra un campeón enemigo.

Tu Merecido (R)

Akshan apunta a un campeón enemigo y empieza a canalizar poder a su arma. Al terminar la duración del efecto o lanzar la habilidad de nuevo, Akshan libera las balas almacenadas. Cada una inflige daño físico según la vida faltante del primer súbdito, estructura o campeón impactado. Akshan puede moverse y lanzar Pirueta Heroica durante Tu Merecido.

¿Cómo fue el desarrollo detrás de Akshan, el campeón de League of Legends (LoL) que llegará con la versión 11.15?

Akshan será una de las novedades que llegarán a League of Legends con el evento Centinelas de la Luz.

Según Jeevun »Jag» Sidhu, responsable de diseño de League of Legends (LoL), Akshan proviene del deseo de crear un asesino con un toque de bandido. Mientras desarrollaban las habilidades de Akshan, el equipo fue inspirado por el cambiante meta de League of Legends (LoL):

“Hacía un tiempo que veíamos tiradores en el carril central en partidas normales y profesionales, pero parecía que ninguno de ellos pertenecía allí. No proporcionan lo que se espera de un campeón diseñado para el carril central, como habilidades de control de masas, acceso al objetivo o potencial de daño súbito. Por lo tanto, quisimos crear una experiencia de juego que tuviera el estilo clásico de asesino, pero que también tuviera algo de tirador… Y juntar esos dos mundos en el carril central”. Jeevun »Jag» Sidhu, responsable de diseño de League of Legends (LoL)

Con lo anterior en mente, Akshan fue diseñado para tener un gran control sobre su posicionamiento en la batalla. De esta forma, es especialmente efectivo a la hora de flanquear y aniquilar ‘carries’ frágiles. Irónicamente, este campeón también es un ‘carry’ frágil.

En cuanto a su diseño estético, Jag reveló sus inspiraciones de la cultura del sur de Asia:

“Mi mamá miraba muchas películas de Bollywood cuando era pequeño. Una de las características principales de esas películas es que son dramáticas, con un estilo de acción exagerado que hace que todo sea espectacular y divertido”. Jeevun »Jag» Sidhu, responsable de diseño de League of Legends (LoL)

¿Cuál es la historia de Akshan, el campeón de League of Legends (LoL) que llegará con la versión 11.15?

Una de las apariencias alternativas que tendrá Akshan en su debut

Según Justin »Riot Earp» Albers, artista conceptual sénior en Riot, la idea siempre fue que que Akshan fuera miembro de los Centinelas de la Luz. Sin embargo, querían distinguirlo por medio de su personalidad rebelde. Tiene su propio estilo de ropa e incluso modificó su arma, una antigua y poderosa arma Centinela, para que se ajuste al estilo de combate que él quiere.

No obstante, detrás de esta rebeldía hay una tragedia. Akshan se crio en las calles de un pueblo de Shurima. Desde pequeño se le hacía difícil ignorar las injusticias a su alrededor. Por desgracia, su sentido de la justicia eventualmente hizo enojar al hombre equivocado.

Lo golpearon hasta que murió. Sin embargo, Akshan fue salvado por Shadya. La amable mujer se convirtió en su mentora y lo entrenó para que se uniera a los Centinelas. Juntos, viajaron por Shurima con el objetivo de recolectar antiguas armas Centinelas para hacer frente al eventual regreso de Viego. Sin embargo, todo cambió cuando asesinaron a Shadya. Desde ese entonces, Akshan tomó el arma que una vez lo salvó para vengar la muerte de su maestra.

Para saber más sobre el desarrollo detrás de las habilidades e historia de Akshan, el próximo campeón de League of Legends (LoL), recomendamos seguir este enlace.

Fuente: comunicado de prensa de Riot Games