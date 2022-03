A través de una reciente presentación, Alan Moore —productor ejecutivo de League of Legends: Wild Rift—ha compartido información importante sobre el MOBA para dispositivos móviles. Además de confirmar que la versión para consolas de Wild Rift ha sido aplazada hasta después de 2022, reveló varias novedades que arribarán por medio de la versión 3.1.

¿Cuándo llegará la actualización 3.1 de Wild Rift?

El parche 3.1 de League of Legends: Wild Rift llegará el 23 de marzo de 2022.

Grieta elemental llega a League of Legends: Wild Rift

Por medio de la versión 3.1 de Wild Rift, la Grieta del Invocador recibirá modificaciones importantes. Estos tienen como fin adaptar la experiencia actual de League of Legends para PC, específicamente las mecánicas del dragón y el terreno. Sin embargo, esto no quiere decir que Wild Rift no vaya a contar con algunas diferencias. Además de implementar las composiciones de equipo, las runas y el armado de objetos de la versión para PC del MOBA, la actualización 3.1 de League of Legends: Wild Rift buscará que cada partida sea diferente.

Ahora, Riot Games aclara que la Grieta elemental que llegará en el parche 3.1 podría recibir cambios substanciales. Todo depende de la recepción de los jugadores de Wild Rift. Mientras tanto, la Grieta elemental estará disponible en una cola separada en las versiones 3.1 y 3.2. No será hasta la versión 3.3 que la Grieta elemental sustituirá definitivamente el mapa actual.

En esta versión de Grieta elemental, asesinar a un dragón dará una mejora única. Como en League of Legends para PC, acabar con suficientes dragones otorgará el Alma del Dragón: una mejora que coincide con uno de los elementos de los dragones asesinados. Los primeros dos dragones serán aleatorios, pero los demás corresponderán con el elemento de la Grieta. Este se decidirá con la aparición del tercer dragón y modificará la geografía de la Grieta. Sin embargo, la actualización 3.1 de League of Legends: Wild Rift eliminará al Dragón de las Nubes.

Otros cambio que traerá la actualización consiste en la aparición más tardía de los Dragones, los Heraldos de la Grieta y el Barón Nashor. Adicionalmente, los Dragones serán más fáciles de eliminar. Esto concederá más opciones a los jugadores en lo que respecta al juego temprano.

¿Qué campeones llegarán con la versión 3.1 de Wild Rift?

Shen y Karma serán los próximos campeones que llegarán al MOBA para dispositivos móviles por medio de la actualización 3.1. Cabe señalar que Karma llegará con cambios substanciales en comparación con su versión de PC. Adicionalmente, Riot Games ha confirmado que a lo largo de 2022 llegarán campeones provenientes de Zaun, Aguasturbias y Noxus.

Cambios en materia de jugabilidad que llegarán con el parche 3.1 de Wild Rift

A través de la versión 3.1, llegarán dos objetos: Cercenador Divino, que concederá vida y daño extra, y Rompecascos, que ofrecerá armadura y resistencia mágica si no hay campeones aliados cerca. También se modificarán los siguientes: Invierno nórdico, que se asemejará a su versión de PC; Danza de la muerte, que será un objeto de DA y armadura; Espada de Carga Solari, cuya pasiva será modificada para que los tiradores le saquen provecho; y Megaimpulso Hextech, que será modificada para beneficiar a campeones especializados en aturdir en masa.

Como si no fuera suficiente, la actualización 3.1 también balanceará los hechizos de invocador de soporte para que haya más opciones activas en la fase de carriles y las peleas en equipo.

¿Qué aspectos llegarán con el parche 3.1 de Wild Rift?

A través de la actualización 3.1, los siguientes aspectos llegarán a Wild Rift:

Shen Luna de Sangre

Karma Protectora

Rengar Gatito Miau

Veigar Cosplay Furicuerno

Renekton Figura de Acción

Ezreal Pijama Estelar

Lux Pijama Estelar

Graves Merodeador

Brand Merodeador

¿Qué eventos llegarán a Wild Rift en 2022?

Aunque Riot no especificó fechas ni contenidos específicos, dio a conocer algunos eventos que próximamente llegarán a Wild Rift. Estos incluyen Forajidos, Veraniegos y Pulso de Fuego. También reiteró que la idea es que los eventos en Wild Rift coincidan con los de LoL en PC.

Nuevas recompensas clasificatorias

Con comienzo de la temporada 5 de Wild Rift, Evelyn Gloriosa Carmesí será la nueva recompensa exclusiva. Este aspecto también llegará con la opción de comprar Aumentos de Armas para los aspectos Gloriosos. Estos podrán conseguirse en la tienda clasificatoria.

Recompensas del Wild Pass

El Wild Pass de la temporada 5 permitirá conseguir el aspecto Senna, la Detective Psíquica.

Cambios de funcionalidad

La aplicación League of Legends: Wild Rift ahora cuenta con una sección de noticias.

League of Legends: Wild Rift está disponible para dispositivos Android y iOS.

Fuente: League of Legends: Wild Rift LATAM