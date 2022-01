Como ya es costumbre, el comienzo de un nuevo año supone el inicio de una nueva temporada competitiva y de contenidos. Por supuesto, Riot Games aprovecha esta oportunidad para introducir cambios y mejoras a sus juegos. Por eahora, la inauguración oficial de la temporada 2022 ha revelado las novedades que recibirá un par: League of Legends y Wild Rift.

¿Listos para las actualizaciones de 2022, jugadores de League of Legends y Wild Rift?

¿Qué llegará a League of Legends o LoL en la temporada 2022?

¿Qué novedades habrá en materia de jugabilidad?

Resumen de pretemporada

Jeremy «Riot Brightmoon» Lee, del equipo de jugabilidad de League of Legends, explicó algunas de la novedades en materia de jugabilidad que llegaron al MOBA con la pretemporada 2022. Estas incluyen objetos —tales como un tanque y mango míticos, además de otros legendarios— y ajustes a runas clave: Cadencia Letal y Aumento Glacial. No obstatnte, Ommiruna ha sido retirada y sustituida por Primer Golpe. Esta última amplifica el daño y aumenta la ganancia de oro si el jugador que la emplea es quien da el primer golpe.

Lee también reveló que se ha ampliado el sistema de recompensas a través de las recompensas por objetivos. Estas ortorgan oro adicional al equipo por capturar monstruos épicos o metralletas. No menos importante, League of Legends ahora tiene dos dragones nuevos: la Dragona Hextech, que abre portales a lo largo del mapa una vez hace acto de prescencia, y la Dragona Quimtech, que crea zonas de camuflaje en la jungla. Mientras que el alma de la primera otorga una ralentización en cadena a autoataques y habilidades del equipo que la tenga, el alma de la segunda permite seguir luchando incluso después de la muerte.

Personalización

Además de los emblemas de clasificatoria rediseñados, los jugadores de League of Legends ahora pueden elegir el borde de su emblema entre su colección. También se han añadido desafíos. Estos aumentan de nivel, desde hierro hasta retador, a medida progresan.

Hay 5 categorías de desafíos: Veteranía, que registra logros relacionados con el tiempo jugado; Experiencia, misiones que ponen a prueba la habilidad de los jugadores dentro de las partidas; Trabajo en equipo, que premian precisamente eso; Colección, que incluyen desbloquear aspectos e íconos; e Imaginación, misiones de corte más peculiar. También hay desafíos de Legado, que solo pueden completarse durante marcos de tiempo específicos. Completar estos desafíos recompensará a los jugadores de LoL con títulos para su perfil.

Clasificatoria

En la temporada 2022 de League of Legends, los rangos serán organizados de forma más tradicional. El MMR y PL seguirán a la par, lo que facilitará la escalada de rangos en 2022.

Los campeones que llegarán a League of Legends o LoL en la temporada 2022

Ryan «Reav3» Mireles, jefe del equipo de campeones en Riot Games, ha detallado las habilidades de Zeri, la primera campeona que llegará en la versión 12.2 de League of Legends.

¿Qué habilidades tendrá Zeri?

Batería Humana (pasiva) – Zeri obtiene velocidad de movimiento cada vez que recibe un escudo. Cuando inflige daño a un escudo enemigo, absorbe su energía y se escuda a sí misma.

– Zeri obtiene velocidad de movimiento cada vez que recibe un escudo. Cuando inflige daño a un escudo enemigo, absorbe su energía y se escuda a sí misma. Ráfaga de Luz (Q) Pasiva: El ataque básico de Zeri inflige daño mágico, aumenta con poder de habilidad y se considera una habilidad. Si se mueve y lanza Ráfaga de Luz, almacena energía en la chispimochila. Cuando esté completamente cargado, su siguiente ataque básico ralentiza e inflige daño adicional. Activa: Ráfaga de Luz lanza 7 balas consecutivas que infligen daño físico al primer enemigo impactado. También aumenta con daño de ataque y se considera un ataque. La primera ronda aplica efectos al impacto. Su enfriamiento coincide con el temporizador de ataque básico de Zeri.

Láser Ultracargado (W) – Zeri dispara un pulso eléctrico que ralentiza y daña al primer enemigo que impacta. Si el pulso golpea una pared, dispara un láser de largo alcance desde el punto de impacto.

Chispazo (E) – Zeri se desplaza una distancia corta y energiza sus siguientes 3 lanzamientos de Ráfaga de Luz, lo que ocasiona que atraviesen a los enemigos. Puede saltar por encima o deslizarse por cualquier terreno sobre el que se desplace dependiendo del ángulo. Alcanzar a un campeón enemigo con un ataque o una habilidad reduce el enfriamiento de Chispazo.

Estallido Eléctrico (R) – Zeri descarga una nova de electricidad que daña a los enemigos cercanos y se sobrecarga a sí misma durante un tiempo moderado. Mientras está sobrecargada, Zeri obtiene daño aumentado, velocidad de ataque y velocidad de movimiento. Atacar a los campeones enemigos actualiza la duración de la sobrecarga y añade otra acumulación de velocidad de movimiento. Mientras está sobrecargada, el daño de Ráfaga de Luz se concentra en un triple disparo más rápido que encadena rayos entre los enemigos.

¿Qué otros campeones llegarán a League of Legends o LoL en la temporada 2022?

Mientras que la segunda campeona que llegará será una encantadora de soporte, el tercero será un junglero. Por el momento se desconoce cuándo estarán disponibles estos campeones.

Actualización visual y jugabilidad de Udyr

Para ver más detalles sobre esta actualización, que llegará a finales de este año, sigan este enlace. Como si lo anterior no fuera suficiente, los usuarios de League of Legends ya pueden escoger en el servidor del juego el próximo campeón que podría recibir una actualización.

¿Qué aspectos y eventos llegarán en 2022?

Pases de eventos y contenido mítico

Jonathan «Bellissimoh» Belliss, productor en jefe de personalización en Riot Games, ha revelado que los pases de eventos de League of Legends recibirán varias mejoras. Aunque seguirán girando alrededor de la recolección de piezas de eventos, pero habrá una nueva ruta de recompensas. Bastará con jugar LoL para coleccionar gestos, botín y esencias. Como de costumbre, los jugadores podrán canjear sus piezas por las recompensas de su preferencia.

Junto con el nuevo pase de eventos, el contenido mítico de League of Legends será totalmente renovado. Esto incluye aspectos Hextech y Prestigiosos, además de las gemas. La nueva Esencia Mítica reemplazará las gemas y puntos de prestigio como la principal moneda inusual de League of Legends. No menos importante, la Esencia Mítica nunca expirará.

Ya que los puntos de prestigio no se transferirán, lo más recomendable es gastarlos antes de que llegue la Esencia Mítica. Al contrario, las gemas sí se convertirán en Esencia Mítica. Con esta nueva moneda, también arribará la nueva Tienda Mítica —que permitirá desbloquear aspectos Prestigiosos de anteriores años— y los Míticos de Temporada. Estos tendrán una temática diferente cada año. La de este año será Caballeros de la Ceniza.

Por último, Riot Games introducirá una nueva función: Metas de botín. Esta ofrece recompensas específicas por abrir cantidades específicas de botín. En un principio habrá dos rutas: una que podrá completarse perpetuamente e involucra Cofres de Maestro Artesano y otra que es un camino único con un aspecto Prestigioso único al final.

Modernización de campeones y aspectos

Justo como Riot Games hizo el año pasado con Caitlyn, la temporada 2022 será el momento en el que Ahri recibirá una actualización visual en League of Legends (LoL).

En lo que respecta a aspectos, los siguientes campeones recibirán algo de amor en 2022: Gangplank, Fiddlesticks, Rek’Sai, Trundle, Rell, Orianna y Donger. Las temáticas que volverán a lo largo de la temporada 2022 son las siguientes: Forajidos, Guardianas Estelares y Abejas. Sin embargo, también debutará la temática Porcelana, que celebrará el Año Lunar.

Por si fuera poco, los jugadores de League of Legends pronto podrán votar en el servidor por una de las siguientes temáticas para que sea renovada: Infernal, Gótico y Arco de Luz.

Worlds 2022

Naz Aletaha, directora global de LoL Esports, ha revelado que la sede de Worlds 2022 será en San Francisco, Estados Unidos. Sin embargo, será precedido por una gira por el continente.

¿Qué llegará a League of Legends: Wild Rift en la temporada 2022?

Grieta Elemental

Alan «Mirross» Moore, del equipo de League of Legends: Wild Rift, reveló varias de las novedades que llegarán en materia de jugabilidad. En este momento, los jugadores del MOBA pueden hallar y derrotar a cuatro dragones durante las partidas. Sin embargo, tal no será el caso en un par de meses. Con Grieta Elemental, un elemento particular terminará dominando la Grieta. Esto modificará la geografía del mapa de formas importantes. Igualmente, los campeones también podrán hacerse con el poder de Alma de Dragón tras derrotar a tres. Dependiendo del elemento dominante, los efectos de Alma de Dragón serán diferentes.

¿Qué campeones llegarán a League of Legends: Wild Rift en la temporada 2022?

A través de la versión 3.0 de League of Legends: Wild Rift, Sett y Yuumi llegarán al MOBA para dispositivos móviles. Mientras que el primero arribará en enero, la segunda llegará por medio de un evento. Los siguientes dos campeones, Karma y Shen, llegarán con la versión 3.1.

Gremios

Una nueva temporada de Gremio vs. Gremio dará inicio en enero y se ambientará en Jonia.

¿Cuál será el primer evento de League of Legends: Wild Rift en la temporada 2022?

El primer evento de Wild Rift en 2022 será una celebración del Año Nuevo Lunar. Llegará con aspectos para Teemo, Diana, Xin Zhao, Sett y Tristana. Comenzará a finales de enero.

Wild Rift Championship Icons

En 2022 comenzará la primera temporada oficial de esports de League of Legends: Wild Rift. Entre enero y mayo, 8 regiones celebrarán sus propias competencias para seleccionar a los mejores 24 equipos del mundo. Estos competirán en Wild Rift Championship Icons, el primer mundial del MOBA para dispositivos móviles. Se celebrará en Europa durante el verano.

League of Legends está disponible para PC y Wild Rift, para dispositivos iOS y Android.

Fuente: League of Legends LATAM