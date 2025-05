League of Legends: Cómo conseguir las recompensas del Orgullo LGBTI 2025

Riot Games ha convertido en una tradición celebrar la llegada del mes del ‘Pride’ en sus juegos con eventos y cosméticos especiales. Vamos a ver cuáles son las nuevas recompensas gratis temáticas del Orgullo LGBTI que podremos conseguir en LoL durante su celebración en 2024.

Todo lo que mencionaremos a continuación estará disponible en League of Legends a partir del miércoles 28 de mayo de 2025.

El nuevo gesto de este año es Rell Pintura de Guerra Arcoíris (¿Rell es lesbiana? Si no lo sabían no resulta una gran sorpresa). Esta recompensa es completamente gratis y para conseguirla solo hay que reclamarla después de iniciar sesión en el juego. No tiene costo.

El mismo día aparecerá la misión especial Todos unidos – Juega 3 partidas con un equipo prediseñado. Al completarla recibiremos 600 XP para subir de nivel en el Pase de Batalla.

Cosméticos del ‘Pride’ que regresan

Además del gesto de Rell y la nueva misión, los gestos del Orgullo LGBTI 2022 y 2023 estarán de regreso en la tienda de LoL. Aunque no serán gratis, no tendrán un precio alto. Cada uno costará 1 de Esencia Azul.

Los Íconos de invocador con Pingu y las banderas de diferentes grupos LGBTI también se podrán encontrar en la tienda de LoL durante el mes del Orgullo LGBTI 2025. El paquete con los seis íconos también costará solo 1 de Esencia Azul y activarán estelas con las banderas durante las versiones 25.11 y 25.12

Además de las recompensas en LoL, también habrán algunas en TFT que se consiguen completando tareas especiales durante junio de 2025. Son las siguientes:

Misión Recompensa Juega una partida de TFT Estratega QiQi de Arcadia + 50 Fragmentos de Estrella Juega una partida de TFT con una QiQi equipada Kabums del Orgullo + 50 Fragmentos de Estrella Juega una partida de TFT con un kabum de Fuegos artificiales equipado Gesto QiQi Sashay

Happy Pride!