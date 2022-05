Desde hace tiempo el público amante de los juegos de Riot Games estaba esperando un nuevo anuncio. Todo apunta a que este se haría realidad muy pronto, pues recientemente se han filtrado los ‘teaser’, las habilidades y hasta la voz en latino de la que sería la nueva campeona de League of Legends, Bel’veth.

Primera imagen conocida de Bel’veth dentro del juego.

Desde hace años se lleva especulando sobre la posible aparición de un campeón del vacío con forma de mantarraya debido a una silueta vista en uno de los diseños de Blindaje Bélico. Sin embargo, no fue hasta hace cerca de un mes que se empezó a hablar de un nombre: Bel’veth. Sus características generales coincidían con la teoría y también el hecho de que un nuevo campeón de la jungla llegaría por esta época.

Una persona conocida como Ryscu había hecho las filtraciones de la apariencia y hasta las habilidades de Bel’veth. Sin embargo, dichas filtraciones no habían tomado tanta fuerza hasta que reveló lo que serían dos ‘teaser’ oficiales de League of Legends sobre Bel’veth. Podemos ver los dos a continuación (todavía no hay versiones en español):

No obstante, el público hispanohablante también ha encontrado satisfacción en estos días. Después de todo, en las redes sociales ya está circulando lo que parece ser un video que muestra algunas conversaciones de Bel’Veth con su voz en latino:

Tal parece que puede ser la voz de Irina Índigo, quien ya ha interpretado a Illaoi y Zyra. Esta es una posibilidad.

¿Cuáles son las habilidades de Bel’Veth?

Segunda forma de Bel’veth.

Hasta ahora, se cree que las habilidades de Bel’Veth en League of Legends serán las siguientes (sus nombres todavía no tienen una traducción oficial):

Pasiva – Death in Lavender (Muerte en Lavanda): Todos los enemigos (campeones, monstruos de la jungla, súper súbditos y monstruos épicos) dejan caer objetos cuando mueren. Bel’Veth puede recolectarlos para conseguir acumulaciones en su pasiva, la cual forma un enjambre según sus acumulaciones. También otorga robo de vida contra los campamentos de la jungla. Cuando Bel’Veth ataca a una estructura o a un monstruo épico, lanzará a todo su enjambre, el cual infligirá daño y la curará. Las acumulaciones se consumen tras esto.

Se aproxima un evento

Parece que Kai’sa está afectada por la influencia de Bel’veth.

Más allá de lo que se ha revelado sobre la posible llegada de Bel’veth a League of Legends, sus habilidades, su voz en doblaje latino y demás, se cree que en los próximos días Riot Games hará su anuncio oficial. La razón de esto es que dentro de la lista de campeones de la página oficial en inglés de LoL podemos ver un cambio notorio en el arte promocional de Kai’sa. Dicho personaje es el de una mujer que sobrevivió a los horrores del vacío y es hija de Kassadin. Sin embargo, aquí se aprecia que algo está tomando control de su cuerpo.

Con esto, se cree que Bel’veth será anunciada y llegará como parte de todo un evento basado en El Vacío. Eso sí, todavía no se conoce en qué fecha exacta llegará Bel’veth a League of Legends o si habrá más ‘teaser’ para promocionarla.

Fuente: Ryscu