En las últimas horas Riot Games publicó un video que despertó la emoción en los jugadores. Este se titula «Regreso a la Ciudad de Valoran» y muestra lo que puede ser un evento sobre la famosa línea de Guardianas Estelares de League of Legends –LoL-, el cual podría traer nuevos aspectos y ya tiene fecha de lanzamiento confirmada.

En el video podemos ver varios escenarios dentro de un colegio y en su alrededores donde no hay nadie pero sí rastros de actividad reciente. Todo se ve muy al estilo de películas como Your Name. Al final vemos a una chica de espaldas (probablemente Lux), quien se gira y muestra el amuleto de las Guardianas Estelares que le permite su transformación.

Poca información acompaña a este video. Sin embargo, hay un mensaje muy claro: «Guardianas Estelares regresa este 14 de julio», por lo que es altamente probable que se trate de un evento temático con fecha de lanzamiento confirmada y que podría traer nuevos aspectos en menos de un mes.

Esto último no está confirmado todavía. Guardianas Estelares es una de las líneas de aspectos más populares que hay en League of Legends, así que los jugadores desean la llegada de más integrantes pronto. Teniendo en cuenta eventos anteriores, es posible que se vean otro tipo de cosméticos, como centinelas o gestos con esta temática.

¿Hasta ahora qué aspectos de Guardianas Estelares hay en League of Legends?

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Janna, Lux, Jinx, Lulu y Poppy.

En LoL se habla de las Guardianas Estelares desde la aparición del aspecto de Lux en 2015. Poco después agregaron a Jinx, Lulu, Poppy y Janna a esta serie.

De izquierda a derecha: Soraka, Ezreal, Ahri, Miss Fortune, Syndra.

Posteriormente, Miss Fortune, Syndra, Ezreal, Soraka, Ahri y Neeko también se unieron al equipo.

Xayah y Rakan Guardianes Estelares.

Para expandir esta historia, crearon a varias guardianas «corruptas». Aquí están incluidos Rakan, Xayah y Zoe.

Urgot Pijama Estelar.

A la línea de Guardianas también llegaron cromas, versiones prestigiosas y aspectos alternativos con el nombre de Pijama Estelar. Sorprendentemente, terminaron dándole una pijama estelar a Urgot.

