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Así celebra League of Legends el mes del orgullo LGBTI en 2026: nuevos gestos y recompensas

Orgullo en la Grieta del Invocador.

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League of Legends lleva celebrando junio como mes del orgullo LGBTI desde hace seis años y en 2026 repite la gracia para ofrecernos un par de nuevos gestos, todas las recompensas que hayamos perdidos de los años anteriores y eventos por fuera del juego como colaboraciones con artistas. Vamos a ver qué es lo que podemos conseguir en esta ocasión.

El evento empezó con el lanzamiento de la versión 26.11 el 28 de mayo y terminará con la llegada del parche 26.13 el 24 de junio.

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Durante este periodo podemos conseguir dos nuevos gestos del Orgullo junto con todas las estelas de milicia, gestos e íconos de los eventos de los años anteriores. Las nuevas adiciones estarán a la venta en la tienda por solo 1 de Esencia Azul y son las siguientes.

Como dijimos al comienzo, todos los gestos de celebraciones anteriores también estarán a la venta en la tienda por 1 de Esencia azul en caso de que no los hubieran conseguido en los años pasados.

Lo mismo pasa con los Íconos Pengu (estelas de milicia), que estarán de nuevo disponibles en la tienda. Podemos adquirir cada uno de los ocho íconos que representan las diferentes banderas de la comunidad LGBTI por 1 Esencia azul.

Cómo conseguir los nuevos gestos, estelas, íconoc y objetos gratis del orgullo LGBTI 2023 en los juegos de League of Legends: LoL, TFT, LoR y Wild Rift.

Así es como lucen estas estelas en las partidas:

Para finalizar las celebraciones del mes del orgullo LGBTI en League of Legends tenemos disponible por tiempo limitado la misión Todos unidos. Al jugar tres partidas con un equipo prediseñado conseguiremos 500 puntos de experiencia para el pase.

Eso es todo por ahora. ¡Happy Pride!

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League of Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PC.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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