League of Legends: detrás de la moda de K/DA en MORE

El nuevo sencillo del grupo ficticio de K-pop K/DA, conformado por personajes de League of Legends, se llama MORE y ya está aquí. Igual que Pop/Stars, el video que conocimos a finales de 2018, este es un vistoso espectáculo de luces y color. Ahri, Evelynn, Akali y Kai’Sa lucen todo su encanto con un nuevo estilo y las poderosas voces de las cantantes Soyeon, Miyeon, Bea ‘Beer’ Miller y Jaira ‘Wolftyla’ Burns.

MORE será parte de All Out, un álbum compilatorio de K/DA. A algunos jugadores todavía les parece extraña esta combinación de League of Legends con el K-pop, pero la verdad es que este no es solo un intento por atraer al numeroso ‘fandom’ de la música coreana hacia el mundo de los videojuegos. También es un video promocional de los trajes que vestirán los personajes del juego y que muchos fanáticos van a querer comprar.

La moda y LoL van de la mano. Ya han hecho colaboraciones con Louis Vuitton para algunos ‘skins’. Esto nos lleva a preguntarnos algo. ¿Las integrantes de K/DA de verdad están a la moda? Queremos saber si estos nuevos aspectos, llamados K/DA All Out, de verdad reflejan las últimas tendencias y encajan en el mundo de las cantantes de K-pop.

Para descubrirlo, contamos con la ayuda de Diana Mafla. Ella es una diseñadora de modas colombiana y admiradora de este género musical. Vimos el video musical de MORE y esto es lo que tiene para decirnos sobre K/DA y los nuevos aspectos All Out de Ahri, Evelynn, Akali, Kai’Sa y la recién llegada: Seraphine.

Estas campeonas no solo son poderosas, también tienen mucho estilo. Representan una imagen aspiracional perfecta para quien se meta de lleno en sus personajes. Es atrevido preguntar si las chicas K/DA llevan las últimas tendencias de la moda, ya que se trata de un videojuego y normalmente los atuendos van de acuerdo al mundo en el que se desarrolle. Sin embargo, ya que los creadores quisieron convertirlas en estrellas de la ola K-pop, es inevitable analizar el asunto desde cierta óptica. Los artistas coreanos se caracterizan por sus increíbles ‘outfits’ y propuestas eclécticas. Una de las reglas básicas para vestir a los integrantes de un grupo es que armonicen, pero a la vez se resalte la forma de ser de cada miembro.

La verdad es que sí podemos apreciar una marcada personalidad de cada una de las integrantes de K/DA en su moda. Su actitud en el video corresponde a la perfección con su ‘skin’.

Si tuviéramos que definir el estilo de Akali, sería ‘burbujeante’. La asesina representa una mezcla de diversión, audacia y rebeldía representadas en un estilo que marcó tendencia en el 2017 y parte del 2018: el ‘athleisure’. Llevar este ‘look’ es sin duda bastante difícil. No sólo porque implica tener un gran gusto para llevarlo acertadamente, sino porque se debe tener una muy buena figura, condiciones con las que Akali cuenta. Su ‘sporty punk’ va de maravillas con su temeraria personalidad.

Ahri es la más sofisticada y romántica del conjunto. Su estilo ‘femenino chic’ demuestra que se puede llevar un ‘outfit’ futurista y brillante sin que sea demasiado. Su mini vestido no le quita el aire de distinción y buen gusto. Es uno de los ‘skin’ más favorecedores, pues su juego de asimetrías le iría bien a casi cualquier cuerpo. ¿Quién no quiere esa gargantilla de diamantes?

Con este aspecto, Evelynn es una bomba seductora que parece salida del Moulin Rouge. Su estilo ‘burlesque’ debe robar un suspiro a más de uno. Su atuendo combina a la perfección con su letal personalidad.

Para Kai’Sa, “ruda” no tiene que ser sinónimo de “aburrida”. Su retadora y desafiante personalidad se ve reflejada de nuevo en el ‘athleisure’, aunque el estilo deportivo no está tan marcado como en Akali. Sus mallas son un buen reflejo de esto. También podemos apreciar toques ‘punk’ en su atuendo, desde el llamativo turquesa de su cabello hasta los pequeños, pero no insignificantes accesorios. Para una poderosa personalidad, una ‘skin’ irreverente.

En el video MORE, K/DA tiene una invitada: Seraphine, el nuevo personaje de League of Legends. Si tuviéramos que imaginar cómo evolucionaría el estilo ‘cute preppy’ en una sociedad intergaláctica futurista, ella sería la muestra perfecta. Su falda plisada no solo es encantadora, sino que resalta su delicada y tierna personalidad. Su estética juvenil da un aire de frescura frente a la imponencia e irreverencia de sus pares.

¿Marcarán tendencia como un verdadero grupo de K-pop? No. Al menos no desde un punto de vista ‘fashionista’. Puede que la suerte esté de su lado y el próximo año veamos nuevamente prendas metalizadas en las pasarelas. Ya hemos tenido indicios de esto en el ‘street style’ internacional e incluso en videos de K-pop. Sabemos que estas chicas tienen de primicia lo más ‘trendy’, pero el desarrollo de sus trajes no es lo suficientemente elaborado o ingenioso para permitirles marcar tendencia. Es cierto que algunos de los elementos de sus ‘looks’, como los ‘crop tops’ y americanas cortas, están de moda y las vimos triunfales en desfiles de la talla de Chanel y Jacquemus, pero no les basta para convertirse en verdaderas ‘it girls’.

De hecho, los cambios que vimos desde el anterior video musical fueron mínimos, salvo que ahora han utilizado colores más vibrantes y llamativos en sus cabellos y ‘outfits’. Predominan, como es normal en las superheroínas, los estilo lenceros, donde el poderío de sus cuerpos resalta esa sensualidad que sólo el cuerpo femenino es capaz de captar.

Pero hay prendas que están bellísimas y creo que muchas las querremos en nuestro armario. La cazadora metalizada de Akali es perfecta para convertir un aburrido ‘outfit’ básico en uno vibrante. El corpiño de Seraphine se lo veo puesto fácilmente a una estrella de pop, al igual que las arriesgadas mallas de Kai’Sa.

Agradecemos a Diana su colaboración en este artículo y los invitamos a visitar The Hana Jinsei, su cuenta de Instagram.