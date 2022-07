League of Legends: guía básica de la campeona Nilah

En los últimos días hemos estado hablando de la más reciente campeona de League of Legends, Nilah. Hemos mencionado cuáles son sus habilidades, cómo funciona su pasiva de experiencia y hasta el aspecto que llega por el evento de Guardianas Estelares. Sin embargo, hasta ahora hacía falta una guía sobre Nilah, por lo que en esta ocasión mencionaremos elementos útiles para ella como los objetos, las runas, la estrategia y hasta alguno que otro combo que se usará normalmente.

A continuación, te mostraremos algunos elementos básicos para que juegues con Nilah, la Alegría Desatada:

Guía de Nilah: objetos

De izquierda a derecha: Arcoescudo Inmortal, Grebas del Berserker, Consechador de Esencias, Bailarín Espectral, Filo del Infinito y La Sanguinaria.

Por lo general, los objetos de Nilah le ayudarán a aumentar probabilidad de golpe crítico. La razón de esto es porque muchas de sus habilidades escalan con el golpe crítico. La más importante es la pasiva de la Q (Filo sin Forma), pues otorga un máximo de 33% de penetración de armadura y 15% de autosanación según el daño que haga. En otras palabras, se trata de buscar el 100% de probabilidad de golpe crítico. La lista estándar de objetos es: Arcoescudo Inmortal, Grebas del Berserker, Consechador de Esencias, Bailarín Espectral, Filo del Infinito y La Sanguinaria.

Claramente la lista puede variar. Se puede elegir otro de los míticos de tirador dependiendo del caso, pero el Arcoescudo será útil la mayoría del tiempo por estar tan expuesta con su rango corto. En vez del Cosechador de Esencias o el Bailarín Espectral, se podría optar por El Coleccionista para matar enemigos con poca resistencia. Aun así, se podría considerar una Danza de la Muerte (alto daño físico), unas Fauces de Malmortius (alto daño mágico) o una Cimitarra Mercurial (mucho control de masas) como casos de objetos defensivos.

Guía de Nilah: runas

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Conquistador, Triunfo, Leyenda: Celeridad, La Última Batalla, Acondicionamiento, Revitalizar.

Las runas ideales para Nilah serán aquellas que le den un buen daño sin ser tan débil, ya que estará peleando muy cerca al enemigo. La lista estándar será: Conquistador, Triunfo, Leyenda: Celeridad, La Última Batalla, Acondicionamiento, Revitalizar.

Conquistador es muy útil porque se acumula más rápido con campeones cuerpo a cuerpo. Triunfo será útil para seguir combatiendo después de derribar a un enemigo, aunque Sobrecuración no es mala idea para combinar con el escudo que recibas de tu pasiva.

Si bien las demás Leyendas no son mala idea, Leyenda: Celeridad aportará buena velocidad de ataque (y por lo tanto curación) a la campeona. La Última Batalla es una opción lógica, pues muy a menudo estará baja de vida por su estilo de juego a corta distancia.

Como queremos que resista un poco, Valor como segunda fila es una gran opción. Acondicionamiento dará buena resistencia con el tiempo, pero podrías optar por Segundo Aire si se te complica la fase de líneas con enemigos muy desgastantes. Finalmente, Revitalizar genera una buena sinergia con la pasiva de Nilah.

Estrategia con Nilah: juego temprano, medio y tardío

Guía de Nilah: demostración de algunos objetos, uso de runas, estrategia en línea y algún combo.

Con este personaje es fundamental saber jugar la fase de líneas. Después de todo, depende mucho de explotar su pasiva para ganar ventaja. Su corto rango la hará vulnerable al rango de la mayoría de tiradores, así que jugar demasiado a la defensiva puede salirle caro.

Un soporte de iniciación funcionará bien con ella, pues se aprovecha mucho la ventaja de experiencia para ganar peleas en momentos críticos de subida de nivel (2, 3 y 6). Con una buena comunicación, se le puede indicar al soporte que inicien una pelea tan pronto alcancen estos niveles, pues tendrán más habilidades que los enemigos. El momento más fuerte es el nivel 3, ya que la W le permite a Nilah y su soporte (si lo toca) esquivar ataques básicos y recibir menos daño mágico, además de ser capaz de perseguir al enemigo.

La estrategia de Nilah en fase media y tardía para las peleas de equipo será muy parecida a la de cualquier otro tirador, pero con mucho más cuidado de zonas de control en el suelo y de habilidades que la puedan apartar de su equipo. Si encuentra la oportunidad, puede lanzarse sobre varios enemigos y lanzar su R, pero tratando de volver a reposicionarse para no morir inmediatamente. No hace falta decir que eso nunca se realiza en solitario a no ser que haya una ventaja abismal.

Un combo muy común de Nilah a la hora de intercambiar golpes es el siguiente: W, E, Q. Esto le permitirá desplazarse mientras genera una ola de agua que activará su ataque en cono. Finalmente, la W le permitirá no recibir mucho daño.

Otro combo que Nilah usa con su habilidad definitiva es E, Q, R. Sumado al daño listado, la R acomodará a los enemigos en el centro para realizarles más daño. Es importante hacer la R después de desplazarse con la E, o la campeona no podrá hacer el desplazamiento. La W se lanzará en el momento que más daño pueda recibir.

Fuentes: Mobafire, Op.gg y Blitz.