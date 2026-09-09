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Aquí tienen la nuevas skins Aquelarre para Janna y Mel y Dioses antiguos para Anivia y Urgot en League of Legends

Bruja sexis y deidades monstruosas.

Julian Ramirez
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Aunque aún falta para el mes de las brujas, League of Legends ya está adoptando una estética oscura y aterradora con las nuevas skins que llegarán al juego en la versión 26.19: Janna Aquelarre, Mel Aquelarre, Anivia Diosa Antigua y Urgot Dios Antiguo. Vamos a conocerlas.

Empecemos como es tradición viendo el espectacular arte ‘splash’ de estos cuatro aspectos.

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Ahora veamos los videos que muestran en acción todos estos aspectos tal y cómo se verán en el juego, cortesía del canal de YouTube SkinSpotlights.

Pronto agregaremos los videos de las demás skins.

Todas estas skins se pondrán a la venta en la tienda de League of Legends el miércoles 23 de septiembre de 2026 tras la llegada del parche de actualización a la versión 26.19. Janna Aquelarre será de rareza Legendaria y costará 1820 RP, mientras que Mel Aquelarre, Anivia Diosa Antigua y Urgot Dios Antiguo serían de rareza Épica y costarían 1350 RP cada una.

Si no pueden esperar a que llegue el parche para probarlas, todos estos aspectos ya deberían estar disponibles en el servidor de pruebas del juego.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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