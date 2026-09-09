Aquí tienen la nuevas skins Aquelarre para Janna y Mel y Dioses antiguos para Anivia y Urgot en League of Legends

Aunque aún falta para el mes de las brujas, League of Legends ya está adoptando una estética oscura y aterradora con las nuevas skins que llegarán al juego en la versión 26.19: Janna Aquelarre, Mel Aquelarre, Anivia Diosa Antigua y Urgot Dios Antiguo. Vamos a conocerlas.

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Empecemos como es tradición viendo el espectacular arte ‘splash’ de estos cuatro aspectos.

Ahora veamos los videos que muestran en acción todos estos aspectos tal y cómo se verán en el juego, cortesía del canal de YouTube SkinSpotlights.

Pronto agregaremos los videos de las demás skins.

Todas estas skins se pondrán a la venta en la tienda de League of Legends el miércoles 23 de septiembre de 2026 tras la llegada del parche de actualización a la versión 26.19. Janna Aquelarre será de rareza Legendaria y costará 1820 RP, mientras que Mel Aquelarre, Anivia Diosa Antigua y Urgot Dios Antiguo serían de rareza Épica y costarían 1350 RP cada una.

Si no pueden esperar a que llegue el parche para probarlas, todos estos aspectos ya deberían estar disponibles en el servidor de pruebas del juego.

League of Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible únicamente para PC.