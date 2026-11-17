Se acerca la época navideña y por supuesto va a empezar a llegar contenido temático a los videojuegos. League of Legends no será la excepción y ya anunciaron unas cuantas skins de invierno para personajes como Nami, Volibear y Yorick, así como una nueva skin ‘Victoriosa’ para Riven que se puede conseguir como una recompensa gratis.

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Empecemos, como siempre, viendo el nuevo arte ‘splash’ de todos estos aspectos.

Pueden verlos en acción en los siguientes videos, cortesía del canal de YouTube SkinSpotlights.

Las skins Nami Maravilla de Invierno, Volibear día nevado, Santa Yorick, y Riven victoriosa llegarán a League of Legends con el parche de actualización a la versión 26.24 el miércoles 9 de diciembre de 2026 (o martes 8 de diciembre dependiendo de la zona horaria). Esta será la última actualización del año.

Las skins de Nami, Volibear y Yorick serían de rareza épica con un precio de 1350 RP. La skin Riven Victoriosa será la recompensa que recibirán todos los jugadores que hayan ganado al menos 15 partidas clasificatorias (‘ranked’) durante la temporada 3 de 2026.

Si no pueden esperar por probar estos aspectos, ya se encuentran disponibles en la PBE (servidor de prueba).

League of Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible únicamente para PC.