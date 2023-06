Como ya es tradición, Riot Games está celebrando el mes del orgullo LGBTI con objetos cosméticos gratis no solo en League of Legends, sino en otros ‘spin-off’ de LoL como Legends of Runeterra, TFT y Wild Rift.

Vamos a ver cuáles son y cómo conseguirlos.

Índice

Cómo conseguir los gestos y estelas para milicia de orgullo LGBTI 2023 en LoL

Gesto ‘El Orgullo de Nazumah ‘: completa la misión del mismo nombre – ‘Mata a cuatro monstruos épicos en equipo’ o ‘Gana puntos al pasar tiempo jugando y ganando partidas (750)’.

‘: completa la misión del mismo nombre – ‘Mata a cuatro monstruos épicos en equipo’ o ‘Gana puntos al pasar tiempo jugando y ganando partidas (750)’. Gesto ‘El Orgullo de Piltóver‘: completa la misión del mismo nombre – ‘Juega en un grupo prediseñado (2 o más)’ o ‘Gana puntos al pasar tiempo jugando y ganando partidas (750)’.

Íconos Pengu (estelas de milicia): podemos adquirir cada uno de los ocho íconos que representan las diferentes banderas de la comunidad LGBTI en la tienda. Cada uno cuesta 1 Esencia azul.

Así lucen en acción. Equipar una también cambian el arte del fondo de perfil del usuario.

los gestos del mes del orgullo de año 2022 también están de regreso.

Las misiones para obtener los gestos gratis de Orgullo LGBTI en LoL o League of Legends están disponibles hasta el sábado 22 de junio de 2023.

Cómo conseguir objetos gratis de orgullo LGBTI 2023 en LoL: Wild Rift

Tenemos hasta el sábado 29 de junio para terminar las siguientes misiones:

Estela para Milicia : Juega 1 partida.

: Juega 1 partida. Paquete de íconos Orgullo : Juega 1 partida.

: Juega 1 partida. Paquete de gestos Orgullo: Juega 10 partidas con un ícono del Orgullo equipado o una estela para Milicia equipada:

Cómo conseguir el Paquete del orgullo en Legends of Runeterra

En la tienda del juego encontraremos un paquete con el nuevo gesto Orgullo de Nami, Gesto Orgullo de Tyari la Viajera, Gesto Orgullo de Twisted Fate, Gesto Orgullo Poro y ocho Íconos Orgullo Poro. Tiene un valor de Cero Monedas.

Este paquete estará disponible en la tienda hasta el 28 de junio de 2023.

Cómo conseguir objetos gratis de orgullo LGBTI 2023 en TFT

En Teamfight Tactics solo tenemos que completar una misión sencilla que está disponible tras la actualización a la versión 13.11.

Gesto Orgullo 2023: Juega 2 partidas en TFT (cola normal) o 1 partida de Dúo Dinámico:

Además, al equipar cualquier ícono del Orgullo el Estratega tendrá la estela correspondiente. También se puede equipar al arcoíris de los múltiples kabums temáticos.

Si quieren conocer más contenido que llegará a League of Legends en junio de 2023, den una mirada a las nuevas ‘skins’ de la colección Pergaminos de Shan Hai.

Fuente: Riot Games