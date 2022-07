League of Legends: ¿Subirán los precios del RP en Colombia?

Hace unas horas, los jugadores de varios títulos de Riot Games de esta región del mundo recibieron una noticia preocupante. La compañía había anunciado que subiría los precios de compra del RP para League of Legends y TFT Coins para TFT Mobile, por lo que este cambio podría repercutir en las compras de los jugadores de Colombia, México y otros países de Latinoamérica.

No obstante, inmediatamente los seguidores de Riot Games se dieron cuenta de algo: no todos los países están listados en el artículo. De hecho, hay una categoría demasiado general que podría interpretarse de cualquier forma, que es la de Latinoamérica (general) y está listada en dólares. Así, los jugadores de Colombia especialmente quedaron con la duda de si tendrán que pagar más por estas monedas virtuales o no.

¿Suben los precios del RP de League of Legends en Colombia?

GamerFocus se comunicó con el equipo de relaciones públicas de Riot Games en Colombia para consultar qué ocurría localmente con lo dicho en este anuncio. Para fortuna de los jugadores del país, Riot confirmó que Colombia no tendría cambio en los precios del RP y TFT Coins para League of Legends y el resto de sus juegos.

Esto quiere decir que la menor compra de RP (que son 550 unidades) seguirá costando 16.500 pesos colombianos, mientras que la más grande (que son 9165 más bonificación) son 275.000. Al parecer, Colombia no caerá en la categoría de Latinoamérica en general que se mide en dólares y seguirá con los mismos precios.

Los demás países de Latinoamérica

Desafortunadamente, para otros países de Latinoamérica como México o Chile, el cambio del precio del RP para League of Legends sí cambia. Por ejemplo, el artículo indica que los precios en México subirán un promedio de 9,4%. Esto será difícil de notar, pues la compra más pequeña pasará de ser 600 RP (99 MXN) a 415 RP (75 MXN). Aunque no lo parezca, el precio por unidad de RP aumenta.

Los detalles de los cambios para México, Chile, Perú, Uruguay y países en Latinoamérica que usan dólares (como Ecuador) se pueden consultar en este enlace.

Fuente: Riot Games