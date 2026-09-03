Ledgerbound – Reseña (PC)

Debo confesar que Ledgerbound no era el juego que esperaba. Debido a su premisa me convencí de que era un juego principalmente de ‘administrar’ un equipo de héroes «calabozosydragonesco» y que los elementos de novela visual y combate táctico por turnos eran algo secundario. Me sorprendió descubrir que en realidad no había casi nada de administración (no más allá de «administrar» su equipamiento), que los demás elementos eran mucho más importantes de lo que había pensado y que además tenía mucho más énfasis en el romance.

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¿Y saben qué? Eso no me molestó en lo absoluto. De hecho, este juego resultó ser una experiencia fascinante.

En cierta forma, Ledgerbound es una «comedia satírica de oficina», pero no tanto como The Office sino más bien como Dispatch. Tenemos a un grupo disparejo —exageradamente disparejo— de supuestos héroes que por diferentes razones se ven envueltos en una aventura para salvar el mundo. La protagonista no es una guerrera, es una agente de seguros encargada de buscar la forma de negar cobertura a los héroes que fallan en sus aventuras. Cuando el equipo de héroes más famoso del mundo es eliminado por misteriosos villanos, se ve obligada a reunir un equipo y derrotar ella misma a los enemigos para demostrar que “los héroes no estaban debidamente preparados” y negarles el pago de su póliza. Si no lo logra se quedará sin trabajo.

Así empieza una aventura ridícula y supremamente graciosa en la que nos aliamos con un gato perteneciente a la realeza, un indigente amigo de las ratas, una ardilla explosiva, un soldado deprimido y hasta un demonio que se alimenta de miedo en combates por turnos que se desarrollan en un campo de batalla cuadriculado. Como en otros juegos tácticos, debemos posicionar nuestras unidades estratégicamente de acuerdo a sus afinidades —fuego, agua y planta, que funcionan como piedra, papel y tijera— y a sus capacidades para derrotar a los enemigos.

Aunque los combates fueron divertidos, considero que el juego desperdicio mucho su potencial. Las habilidades secundarias y enorme cantidad de pasivas que desbloqueamos a medida que conseguimos nuevo equipamiento son extremadamente situacionales y al menos en la dificultad normal no se nos exige pensar con mucha estrategia más allá de las afinidades elementales. Eso sí, todas y cada una de las batallas tienen objetivos secundarios —incluyendo el terminar el combate sin una sola muerte— que nos harán repetir el combate con mejor preparación. Este es un muy buen reto para quienes quieran pasar más tiempo en este mundo y conseguir recompensas narrativas y mecánicas muy interesantes.

Pero el combate es un elemento secundario en Ledgerbound. La estrella del juego es la historia y sus diálogos, los cuales son absolutamente excelentes. A pesar de presentarse principalmente como una trama cómica, el universo del juego está muy bien creado. Es un mundo de fantasía a los Calabozos y Dragones con toda clase de especies y magia, pero también es una hilarante distopía burocrática y ultracapitalista en la que el papeleo y los permisos oficiales controlan todo. Es increíble lo bien que se combinan estas ideas para dar fuerza a los temas de la historia y redondear las personalidades de los personajes, los cuales resultan muy carismáticos y con mucha profundidad a pesar de lo exagerados que son… bueno, no todos, pero sí la mayoría.

Y también son supremamente calenturientos. Entre los combates y las secuencias de diálogos descubrimos que también hay mecánicas de romance. Podemos tratar de “enredarnos” con cualquiera de los miembros de nuestro equipo y las historias resultantes siempre resultan divertidas y muy subidas de tono. A medida que los personajes comienzan a confiar más entre ellos, más abiertos son a hablar sobre lo atractivos que se resultan entre ellos y a proponer encuentros sexuales. Aunque este no es un juego ‘hentai’ y no vemos ningún desnudo, la narración puede volverse sorpresivamente erótica, pero siempre de un modo que resulta hilarante y que encaja muy bien con la trama.

El elemento ‘horny’ no funcionaría tan bien como lo hace si no fuera por el excelente trabajo de los actores de voz. El elenco cuenta con nombres de la talla de Ben Starr, Mathew Mercer y Yuri Lowenthal y todos hacen un gran trabajo, pero quien se roba el show es Stephanie Kerbis en el papel de Jazz, la inapropiada dragona de recursos humanos. Incluso aquellos personajes que comienzan siendo fastidiosos terminaron ganándose mi cariño al final, convirtiendo al equipo de Ledgerbound en uno de mis grupos favoritos en la historia de los RPG. No estoy exagerando, de hecho, ya estoy planeando nuevas partidas para buscar romances con más personajes. Los quiero tanto a todos que simplemente quiero pasar más tiempo con ellos.

Hay un dicho que dice que “la sátira debe ofrecer claridad de intenciones o terminará fortaleciendo aquello de lo que busca burlarse”. Durante mis primeras horas con este juego estuve bastante preocupado por la forma en que parecía glorificar el abuso laboral y endiosar a los “accionistas”, pero al final del juego es claro que su objetivo final era mostrar lo absurdo que es un mundo así y nos ofrece opciones para rechazarlo o —por alguna razón— aceptarlo.

A estas alturas ya debe estar más que claro que aunque sus mecánicas de combate no me convencieron por completo, estoy completamente enamorado de la historia, mundo y personajes de Ledgerbound. Si estuviera calificando solo eso, sería un absoluto 10/10. Pero tiene algunos problemas. El más grande de todos es que no está traducido al español. También encontré muchos errores en la presentación de los textos (por ejemplo, líneas de código en medio de los diálogos) y situaciones en la que la narrativa resultaba confusa.

Otro elemento que no me gustó del juego es lo molesto que es lidiar con el inventario. La cantidad de objetos que conseguimos para equipar es absurda y distribuirlo bien es una completa molestia, especialmente si buscamos un ‘build’ específico. Tampoco disfrute la sección final tras el jefe final en “La Corte”, en la que no es claro lo que debemos hacer para lograr el objetivo que buscamos.

Pero la mayor decepción que me ha traído Ledgerbound es la falta de artistas en su comunidad. He encontrado muy pocos dibujantes que estén haciendo fanart de sus personajes y a nadie que esté haciendo cosplay de ellos. ¡Necesito ya más arte calenturiento de Rayna con Cazian! Ejem… mis disculpas. Me dejé llevar un poco, pero eso demuestra mejor que nada lo mucho que disfruté mis aventuras con este caótico grupo de aventureros y lo mucho que quiero volver a este mundo.

Reseña de Ledgerbound hecha con una copia digital del juego para Steam provista por OmniSuperMegaCorp.