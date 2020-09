Left 4 Dead 2 recibe su primer contenido descargable en ocho años

Left 4 Dead 2 tiene una comunidad que se resiste a dejar al juego en el olvido. Gracias a un esfuerzo conjunto de los desarrolladores y los usuarios, este famoso título de multijugador cooperativo recibirá un gigantesco paquete de contenido descargable. El primero en los últimos ocho años desde el último DLC, Cold Stream, lanzado en el 2012.

Titulado The Last Stand, este nuevo contenido incluye más de 20 arenas de supervivencia, cuatro nuevas arenas de exploración y una campaña basada en el mapa El Faro. Se han agregado 30 nuevos logros, armas cuerpo a cuerpo, animaciones, diálogos y balances competitivos para los modos jugador contra jugador.

The Last Stand es un trabajo de más de 30 miembros de la comunidad de Left 4 Dead, quienes se aliaron con los desarrolladores de Valve durante un periodo de once meses para crear este nuevo contenido para toda la comunidad, y lo mejor de todo, es que es totalmente gratuito.

Con más de 10.000 jugadores concurrentes cada día, Left 4 Dead 2 es un juego que le hace honor a su temática y se niega a morir. Gracias a este gran gesto de la comunidad, esta aventura por sobrevivir durará por muchos años más.

Vía: Eurogamer