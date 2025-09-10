Legacy of Kain: Defiance y Persona 5 Tactica son dos de los juegos para PS Plus Extra y Premium en octubre de 2025

Septiembre de 2025 llega con una robusta selección de títulos que se suman al catálogo de juegos de PlayStation Plus Extra y Premium, ofreciendo a los suscriptores una amplia gama de opciones. El mes pasado, Mortal Kombat 1, Unicorn Overlord y Spider-Man fueron los juegos que más le interesaron a los suscriptores al servicio de Extra y Premium de PlayStation Plus.

¿Cuáles son los juegos que se unen al catálogo de PS Plus Extra y Premium en septiembre de 2025?

Todos los juegos, que listaremos a continuación, se unirán al catálogo de PS Plus Extra y Premium el martes 16 de septiembre.

WWE 2K25 (PS5, PS4)

La nueva entrega de la aclamada saga de lucha libre virtual, WWE 2K25, trae consigo una serie de innovaciones y el regreso de populares mecánicas. Este título pone un fuerte énfasis en la historia de una de las facciones más prominentes en la lucha libre actual: The Bloodline. Conducido por «The Wiseman» Paul Heyman y el nuevo modo de exhibición 2K Showcase, Este es titulado The Bloodline’s Dynasty e invita a los jugadores a revivir los momentos más legendarios de esta familia, así como de otras superestrellas y leyendas de la WWE.

Persona 5 Tactica (PS5, PS4)

Persona 5 Tactica es un juego de estrategia por turnos que expande el universo de Persona 5 con una nueva historia, jugabilidad y nuevos personajes aliados y enemigos impregnados de la personalidad que han hecho tan querida a esta franquicia. En esta ocasión, los Ladrones Fantasma se ven envueltos en un extraño incidente que los transporta a un misterioso reino. En este lugar, los ciudadanos viven bajo una opresión tiránica, en el cual una joven revolucionaria, llamada Erina, se alza contra el régimen.

Green Hell (PS5, PS4)

Green Hell es un simulador de supervivencia de mundo abierto, el cual está ambientado en la selva amazónica. El juego invita a los jugadores a sobrevivir en condiciones extremas y les obliga a utilizar técnicas de supervivencia reales para mantenerse con vida. En Green Hell, los jugadores deben cazar, recolectar recursos, fabricar herramientas y luchar contra las amenazas de la naturaleza.

Fate/Samurai Remnant (PS5, PS4)

El protagonista de Fate/Samurai Remnant es Miyamoto Iori, un joven espadachín de Asakusa que se ve envuelto en la violencia de la Guerra del Santo Grial.

Fate/Samurai Remnant es un RPG de acción que presenta una historia inédita dentro del universo de la saga Fate. El juego, el cual es desarrollado por Type-Moon y Koei Tecmo Games, se desarrolla en la era Edo de Japón, específicamente en el cuarto año de la era Keian (1648 – 1652). Varias décadas después del final de una época turbulenta y sangrienta, la gente goza de paz y tranquilidad. Sin embargo, en las sombras, un nuevo conflicto conocido como el “Ritual de la Luna Creciente” está a punto de comenzar. Esta batalla involucra a siete pares de Maestros y Servidores que luchan por la posesión del Santo Grial.

Crow Country (PS5, PS4)

Crow Country es un juego de terror de supervivencia con una estética retro cuya historia se desarrolla en un parque temático abandonado que lleva el mismo nombre del juego.

La historia comienza en el año es 1990 y el dueño del parque, Edward Crow, ha desaparecido misteriosamente. Dos años después del cierre repentino del parque, una joven enigmática llamada Mara Forest llega para explorar la propiedad y encontrar al propietario perdido. La trama se centra en resolver dos misterios principales: por qué Edward Crow cerró el parque y cuál es la conexión de Mara Forest con él.

The Invincible (PS5)

En The Invincible podremos tener acceso a 11 diferentes finales, que se desbloquean según las decisiones que tomemos.

The Invincible es una aventura de astrobiología en primera persona con una fuerte carga narrativa. En este título, el jugador asume el papel de Yasna, una astrobióloga altamente calificada que forma parte de una expedición científica en el inexplorado planeta Regis III. La misión científica se convierte rápidamente en una operación de búsqueda y rescate de los tripulantes desaparecidos. A medida que Yasna sigue el rastro, se enfrenta a decisiones que moldearán la historia.

Conscript (PS5)

La jugabilidad de Conscript se centra en la gestión de objetos y la planificación de rutas para sobrevivir.

Conscript es un juego que se desarrolla durante la Gran Guerra en 1916, específicamente durante la Batalla de Verdún, un conflicto conocido por su crudeza. Los jugadores controlan a un soldado francés en busca de su hermano, que ha desaparecido en combate. La misión es navegar por las trincheras, atravesar fuertes invadidos y cruzar la “tierra de nadie” para encontrar a su familiar. Conscript se caracteriza por su atmósfera intensa y tensa, impulsada por un estilo de arte pixelado y un opresivo e inmersivo diseño de sonido.

Juegos clásicos que se unen al catálogo de PS Plus Premium en septiembre de 2025

Legacy of Kain: Defiance estará disponible para PS5 y PS4.

Continuando con la oferta de PlayStation Plus Premium, llega en septiembre para sus suscriptores la emulación del clásico de PS2, Legacy of Kain: Defiance; título que se podrá jugar en PS4 y PS5 por primera vez. Este título retoma el conflicto épico entre los vampiros Kain y Raziel. Durante la aventura, el jugador asume el control de ambos personajes: Kain, el Emperador de Nosgoth, y Raziel, un ángel de la muerte. Ambos armados con sus propias espadas legendarias deben abrirse camino a través de un mundo consumido por la intriga y un interminable conflicto.

Fuente: Blog oficial de PlayStation