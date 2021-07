Star Wars está viviendo una nueva época de oro en la televisión y la literatura gracias a series como The Mandalorian, The Bad Batch y los libros de The High Republic. Pronto podría pasar lo mismo con los videojuegos. Estamos ansiosos por conocer noticias sobre el juego que está preparando Ubisoft y la supuesta secuela de Jedi: Fallen Order, pero eso no es lo único en su futuro. Bioware anunció una nueva expansión para el MMO Star Wars: The Old Republic llamada Legacy of the Sith.

Esta expansión, que servirá para celebrar el décimo aniversario de Star Wars: The Old Republic, enviará a los jugadores a una campaña militar para controlar nuevos planetas mientras descubren el plan definitivo de Darth Malgus. Uno de los nuevos escenarios será el mundo acuático Manaan.

También tendremos mejoras en la jugabilidad gracias a Estilos de Combate, que permitirán a los jugadores elegir de forma independiente una clase específica y combinarla con habilidades de tecnología o manejo de la Fuerza no asociadas con ella. El sistema de creación de personajes será rediseñado, igual que el manejo de equipo y objetos. Lo más interesante es que aumentarán el máximo de niveles que los jugadores pueden alcanzar, ¡Por fin podremos tener nivel 80!

La nueva expansión Legacy of the Sith llegará a Star Wars: The Old Republic durante la temporada navideña de 2021 y estará disponible en Steam. Como dijimos, será el comienzo de la celebración de aniversario del juego, que tendrá nuevos contenidos y eventos a lo largo del próximo año.

Fuente: comunicado oficial de EA