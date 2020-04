Legends of Runeterra tendrá su lanzamiento oficial con la expansión Pleamar

Tal como habíamos anunciado antes, Legends of Runeterra está a punto de abandonar su fase beta abierta para tener su lanzamiento oficial. Este juego de cartas, inspirado en el mundo de League of Legends, se actualizará a su versión 1.0 el 28 de abril de 2020 a las 12:00 p.m. (hora de Colombia). No se trata de un simple cambio de versión, pues tendrá muchas novedades.

La principal de todas de Pleamar (‘Rising Tides’). Esta es una nueva expansión que nos lleva a explorar nuevos territorios. La próxima región de Legends of Runeterra se llama Aguas Estancasas y la acompañan 11 nuevos campeones, 6 palabras clave, dos nuevos guardianes, un nuevo tablero y más de 120 cartas nuevas.

¿Quieren conocer todas las cartas nuevas que Pleamar agrega al juego? Pueden verlas en español en Mobalytics.

El lanzamiento de la versión 1.0 de Legends of Runeterra significa que por fin será lanzado para dispositivos móviles. El juego estará apareciendo en las tiendas digitales de iOS y Android en diferentes regiones entre el martes 28 de abril y el primero de mayo. Estén revisando constantemente Google Play y la App Store para que puedan descargarlo tan pronto esté disponible.

No será necesario tener una cuenta de Riot (la misma que usamos para jugar League of Legends) para disfrutar de este juego de cartas en nuestros teléfonos. Sin embargo, sí la necesitaremos si queremos disfrutar del juego cruzado con otras plataformas.

Por si fuera poco, hay recompensas para los juguadores de la beta y quienes jueguen durante la primera semana. Todos los jugadores de la beta que inicien sesión antes del 8 de mayo recibirán el guardián poro lunar.

Los jugadores de la primera semana obtendrán las siguientes recompensas:

Día 1: Cápsula x1

Día 2: Ficha de expedición x1

Día 3: Cofre de oro x1

Día 4: Comandante Ledros x1, Atrocidad x2

Día 5: Cápsula de campeones x1

Día 6: Cofre de platino x1

Día 7: Ashe x2, Chamana colmillo escarcha x1, Yeti de hielo x1, Arquero glacial x2, Fragmentación x2 Nuevo mazo inicial (Decadencia helada), constituido por las 8 cartas mencionadas arriba y otras que obtendréis en los mazos iniciales del prólogo.



Fuente: sitio web oficial de Legends of Runeterra