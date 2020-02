A pesar del difícil mercado en el que entró, en el que títulos como Hearthstone y Magic The Gathering: Arena dominan sin problema, el lanzamiento de Legends of Runeterra fue todo un éxito. Este es el juego gratuito de cartas de Riot Games, basado en el universo de League of Legends.

El 4 de febrero, Legends of Runeterra recibió su primera actualización ‘en vivo’. Riot ha anunciado que el juego recibirá parches los martes, cada dos semanas, a las 12:30 p.m. (hora de Colombia).

Este parche, el 0.8.3, no incluye cambios al sistema de experiencia (XP), que es sobre lo que más se han quejado algunos usuarios. Sin embargo, Riot informa que está monitoreando el tema y van a haber cambios en el futuro.

La adición más llamativa en esta actualización son los nuevos guardianes. Estos son los avatares que podemos comprar para que nos representen en el tablero. Ya podemos adquirir a Basilisco, Aliplata y Dientetriste. Cada uno cuesta 590 monedas.

Además de esto el parche 0.8.3 de Legends of Runeterra tuvo los siguientes cambios:

Otros temas

Se aumentó la velocidad de las siguientes animaciones: Muerte Rodante Aturdimiento de Yasuo / daño de retirada

Se redujo el peso de instalación, por lo que los jugadores podrán comenzar a jugar más rápido. Es decir, el contenido del juego se descargará mientras juegan los tutoriales, no antes y de una vez.

Problemas conocidos

La compra de cartas con esquirlas o comodines ahora muestra de forma correcta el total que te queda.

Se corrigió un error en el que los jugadores no recibían las cartas de forma correcta luego de comprarlas con comodines.

Se corrigieron varios errores menores con respecto al panel de redes sociales (demoras, notificaciones sin resolver, etc.)

El Vendedor de Toneles Viejos ahora se muestra en los arquetipos de Expediciones.

Anivia ahora aparece correctamente en dos arquetipos de Expediciones y no en tres.

Se redujo el volumen en »La Caja» y en »La Caja de Thresh».

La rotación de la pierna de T-Hex en la animación de celebración fue corregida.

Se mejoró la resolución en las imágenes de colección de T-Hex y Poro.

Legends of Runeterra está disponible como beta abierta para PC y dispositivos móviles. Si quieren comenzar a jugar, les recomendamos usar estos mazos.

Fuente: sitio web oficial de Legends of Runeterra