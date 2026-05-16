Lego 2K Drive será desenlistado de tiendas digitales a solo tres años en el mercado

El desarrollador Visual Concepts anunció que Lego 2K Drive será retirado de las tiendas digitales, exactamente tres años después de su lanzamiento el 19 de mayo. Sus servidores multijugador se desconectarán el 31 de mayo del 2027. Todas las funciones del juego que requieran servidores en línea dejarán de funcionar. Las páginas del juego en las tiendas de PC, PlayStation y Xbox informaron sobre los próximos cambios, pero la eShop de Switch no menciona nada sobre la retirada ni el cierre de los servidores.

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El distribuidor 2K no ha revelado los motivos de la retirada de Lego 2K Drive y la pérdida del soporte multijugador, pero algunos sospechan que tiene que ver con las licencias y la escasa cantidad de jugadores. Si bien los servidores multijugador se desactivarán, Lego 2K Drive cuenta con modos sin conexión que seguirán recibiendo soporte, incluyendo su modo historia y minijuegos.

Lego 2K Drive es un juego de conducción de mundo abierto donde los jugadores recorren la ciudad a toda velocidad en vehículos Lego transformables para todo tipo de terreno. Lego 2K Drive será retirado justo antes del lanzamiento del próximo gran juego de LEGO, Lego Batman: El legado del Caballero de la Noche, que se lanza el 22 de mayo.