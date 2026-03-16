Lego Batman: El legado del Caballero de la Noche acerca unos cuantos días su fecha de lanzamiento

Lego Batman: El legado del Caballero de la Noche se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC a través de Steam y Epic Games Store el 22 de mayo, una semana antes de su lanzamiento previsto para el 29 de mayo, según anunciaron la distribuidora Warner Bros. Games y su desarrollador TT Games. Extrañamente la versión para Switch 2 está confirmada pero no saldrá el mismo día que el resto de versiones, de hecho ni tiene fecha tentativa, solo que saldrá en 2026.

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Lego Batman: El legado del Caballero de la Noche es un nuevo juego de acción y aventura de mundo abierto que invita a los jugadores a embarcarse en el épico viaje de Bruce Wayne para convertirse en el héroe de Gotham City. Inspirado en décadas de películas, series de televisión, cómics y videojuegos de Batman, está repleto de nostalgia del universo Batman, el universo DC y el característico humor LEGO de TT Games.

A la lucha para salvar a Ciudad Gótica junto al Cruzado Enmascarado se suman Robin con su confiable lanzador de cable, Ala Nocturna y su bastón de batalla, Batichica con su versátil hackarang y Gatúbela con su característico látigo y su leal gatita, todos equipados con sus propias habilidades, árboles de progreso, combos y dispositivos únicos.

El tráiler también reveló los nuevos supervillanos de DC a los que se enfrentarán los jugadores, como Dos Caras, Hiedra Venenosa, Luciérnaga y el Sr. Frío, junto con miembros de la famosa Galería de renegados, como el Guasón, el Pingüino, Ra’s al Ghul y Bane. Además, los fans podrán ver por primera vez el icónico Batimóvil de Batman: La serie animada y el Batpod de las películas El Caballero de la Noche y El Caballero de la Noche Asciende, que se pueden usar para recorrer el mundo abierto del juego.