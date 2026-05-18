LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche – Reseña (PS5)

El hombre murciélago es uno de los personajes de la cultura pop que más oportunidades ha tenido de brillar en su forma LEGO. No hablo solamente de los sets de construcción cada vez más caros que vemos con deseo y frustración en las jugueterías, sino del cine y los videojuegos. Batman es un personaje importante en las dos películas de LEGO, protagonizó su propia aventura cinematográfica y ahora cuatro videojuegos. El último de estos, El Legado del Caballero de la Noche, es más que una simple aventura, es una exploración de toda la historia del icónico personaje creado por Bill Finger y Bob Kane.

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Este juego logra combinar elementos y escenas icónicas de Batman (1989), Batman Regresa, Batman Eternamente, Batman y Robin, La serie animada, Batman inicia, El Caballero de la noche, El Caballero de la noche Asciende y Batman (2022), pero todo con una gran cantidad de humor y bromas autorreferenciales. Eso convierte a este título en una obra obligatoria para los fanáticos de este personaje, ¿pero aparte de eso es un buen videojuego? Vamos a descubrirlo en esta reseña.

Igual que los anteriores títulos de la serie, este es un juego de acción y aventura en un mundo semi abierto con cientos de coleccionables que encontrar. Lo que ha cambiado mucho es el combate, pues ahora está basado en el sistema de peleas de los juegos de la serie Batman Arkham que nos permite saltar de enemigo a enemigos con nuestros ataques, contraatacar cuando tratan de golpearnos y usar ‘gadgets’ como los Batarang y el Batigancho. Eso sí, está mucho más simplificado que el de los juegos de Rocksteady.

Hace muchos años, cuando jugué Arkham Knight, recuerdo haberme cansado rápidamente del sistema de combate debido a lo innecesariamente complejo que lo habían vuelto, pero la versión más sencilla que encontré en LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche tampoco me dejó satisfecho. Los ataques y movimientos especiales se sienten insuficientes para lidiar con las grandes cantidades de enemigos y eso hace que los combates se sientan muy repetitivos, especialmente durante la primera mitad del juego.

A medida que mejoramos las habilidades y encontramos nuevos personajes —cada uno con su par de ‘gadgets’ exclusivos— podemos agregar más variedad a los enfrentamientos, pero la mayor parte del tiempo solo quería que la pelea terminara para poder dedicarme a lo que de verdad estaba disfrutando del juego: la exploración y colección de objetos.

La Ciudad Gótica de este título es una versión miniaturizada de la vista en Arkham Knight. En cada esquina podemos encontrar objetos coleccionables escondidos, acertijos de… El Acertijo (y de Cluemaster), Cajas con tecnología Wayne y miles y miles y más miles de piezas de LEGO que sirven como moneda para mejorar la Baticueva, comprar trajes para los personajes y decoraciones. Recorrer el mundo abierto y los niveles simplemente destrozando todos los objetos posibles para obtener más y más piezas es satisfactoriamente adictivo y lo seguía haciendo incluso cuando no tenía necesidad de más. También es un placer detenerse a apreciar el detalle de los objetos, el bello recreado de las texturas de los bloques de lego y cómo bajan las gotas de agua por ellos. A nivel visual es una absoluta preciosidad.

Pero incluso con el atractivo de explorar y conseguir todos los objetos que pudiera, el mundo semi abierto tampoco fue completamente de mi agrado. Tuve el mismo problema que enfrenté en Arkham Knight y es que todas las calles de Ciudad Gótica son demasiado parecidas entre sí. La recreación LEGO de los edificios y lugares más icónicos de esta urbe ficticia es increíble y está llena de detalles tanto graciosos como fieles a los cómics y películas. Pero cuando estamos planeando sobre las calles o recorriéndolas a toda velocidad en el Batimovil u otro de los vehículos es casi imposible saber dónde estamos si no nos fijamos en la interfaz o revisamos el mapa.

Además de la exploración de la ciudad como tal, LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche tiene niveles más lineales que tenemos que superar para avanzar en la historia. Algunos de estos están directamente basados en las películas —como el desfile del Guasón del final del filme de 1989 o el circo invadido por Dos Caras en Batman Eternamente— y están muy bien diseñados con puzles entretenidos y objetos a veces muy bien ocultos.

Es una lástima que estos puzles a veces son arruinados por personajes que no se callan y que tratan de darnos pistas si nos dedicamos a explorar unos segundos antes de tratar de resolverlos.

Un aspecto que decepcionará a muchos fanáticos de la serie de juegos de LEGO es la poca cantidad de personajes controlables. Pasamos de tener literalmente cientos de personajes disponibles en The Skywalker Saga a controlar solo siete que además se desbloquean muy poco a poco. Lo peor de esto es que algunos acertijos del mundo abierto requieren las habilidades de un personaje que desbloquearemos muchísimas horas después, haciendo que la exploración no sea realmente satisfactoria hasta que los tengamos todos.

Por si fuera poco, durante mis horas con LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche también encontré una cantidad notable de problemas técnicos: elementos de la interfaz que se negaban a activarse o desactivarse, caídas de ‘frames’, indicadores que seguían en pantalla cuando no eran necesarios, pantallas de carga demoradas, atascos en la geometría del mapa, objetos que aparecían o desaparecían de repente, acompañantes que no se quedan dónde deberían o se entrometen y otras molestias menores similares. También hay que mencionar que aunque el doblaje al español latino es muy bueno, la localización dista mucho de ser perfecta. Hay muchos chistes que se pierden en la traducción y momentos que están simplemente mal traducidos.

La cámara también podía volverse fastidiosa de repente, ocasionando complicaciones para movernos entre los enemigos en un combate o para maniobrar mientras planeamos. Todos estos problemas los experimenté en la versión prelanzamiento del juego, así que con algo de suerte habrán sido corregidos en un parche cuando ustedes lean esto.

No puedo negar que todos estos inconvenientes amargaron un poco mi experiencia con LEGO Batman: El Legado del Caballero, pero los soporté con gusto solo para poder disfrutar de todos los elementos que sí me gustaron del juego. Ya dije lo mucho que disfruté recorrer los niveles, las calles y las azoteas de Ciudad Gótica buscando coleccionables y resolviendo puzles, pero incluso eso era secundario a simplemente disfrutar de la recreación del universo del hombre murciélago.

Batman (1989) fue una de las primeras películas que vi en cine en mi vida (sí, soy viejo) y desde entonces no me he perdido el estreno de ninguna de las cintas protagonizadas por este personaje, las cuales he repetido hasta el cansancio. Ver la forma tan divertida en que revive los mejores momentos de esas historias fue un verdadero deleite y descubrir nuevas bromas, referencias y cómo representaría más de estos momentos fue lo que más me impulsó adelante. Definitivamente es un juego hecho para los fanáticos de Batman que hemos visto las películas y conocemos las historias de los cómics.

Aquellos que no sientan el mismo amor por el personaje no tolerarán tan bien lo frustrante y abrumador que puede resultar a veces. Los problemas técnicos y las peleas repetitivas son los principales elementos que no me permitieron disfrutarlo tanto como quería, pero aguantarlos para poder descubrir qué villanos y situaciones me esperaban valió la pena.

Reseña realizada con una copia digital de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche para PlayStation 5 provista por Warner Bros. Games. Este título también está disponible para PC, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.