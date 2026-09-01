LEGO Harry Potter Collection llevará su magia hasta Nintendo Switch 2

LEGO Harry Potter Collection estará disponible para Nintendo Switch 2 de acuerdo con un nuevo listado en VGP, pese a que Warner Bros. no lo ha anunciado oficialmente. El 16 de octubre sería la fecha de lanzamiento por un precio de $70 CAD, que serían $50 USD. Se trata de una Tarjeta llave de juego que requiere descargar 14 GB. La colección de LEGO Harry Potter está disponible en la consola Nintendo Switch original e incluye un total de siete juegos diferentes.

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Años 1-4

Explora el Colegio Hogwarts de magia y hechicería, aprende hechizos, prepara pociones y revive las aventuras de Potter y sus amigos como nunca antes, con un humor ingenioso y una personalización creativa única de los videojuegos de LEGO.

Conecta los ladrillos desde Privet Drive hasta el Torneo de los Tres Magos y vive la magia de las aventuras de Harry Potter al estilo LEGO. Juega como Harry, Ron y Hermione, además de otros personajes favoritos. Explora el castillo de Hogwarts, el Callejón Diagon, el Bosque Prohibido, el pueblo de Hogsmeade y mucho más. Lanza un hechizo con un amigo y juega las primeras cuatro historias en equipo con el modo cooperativo.

Años 5-7

Basado en los últimos tres libros y las últimas cuatro películas de Harry Potter, LEGO Harry Potter: Años 5-7 lleva a los jugadores a través de las heroicas aventuras de Harry Potter en el mundo muggle y el mundo mágico. Los jugadores se encontrarán con nuevos rostros, nuevos desafíos y nueva magia, preparándose para el enfrentamiento final contra Lord Voldemort.

Aprende y usa nuevos encantamientos y hechizos, incluyendo las Maldiciones imperdonables. Domina técnicas avanzadas de duelo y lucha contra los Mortífagos de Voldemort. Desbloquea más de 100 personajes, incluyendo a Fenrir Greyback, Bellatrix Lestrange y el Profesor Slughorn. Explora nuevas ubicaciones, como Grimmauld Place, el Ministerio de Magia y Godric’s Hollow.