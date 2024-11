LEGO Horizon Adventures – Reseña

Horizon Zero Dawn es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Haber jugado recientemente su versión remasterizada —lean mi reseña aquí— me recordó todas las razones por las que lo amo, especialmente su historia y sus personajes. Este renacer de mi fascinación por las aventuras de Aloy me tenía con bastante curiosidad por Lego Horizon Adventures y la forma en que iba a adaptar ese intrigante universo posposapocalíptico a la estética Lego. Tras ver los créditos puedo decir que no era lo que esperaba, pero no la pasé mal.

Lo primero que tiene que quedar claro es que Lego Horizon Adventures es un juego para niñas y niños. Eso significa que tiene un nivel de dificultad bajo por defecto, las mecánicas de jugabilidad están enormemente simplificadas y que el dramatismo de la historia original ha sido reemplazado por un humor muy básico. Eso no es necesariamente algo malo, pero la audiencia tradicional de la saga puede verse profundamente decepcionada.

Cuando anunciaron este juego pensé que iba a seguir una estructura similar al del excelente LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, con pequeños mundos abiertos altamente explorables y llenos de coleccionables por encontrar. Pero este es un título muy diferente. Los niveles son lineales y aunque hay pequeños desvíos —siempre indicados por fichas plateadas— estos solo llevan a cofres y construcciones que nos dan más de las fichas que sirven como monedas para comprar disfraces y decoraciones.

Una vez superado el prólogo, llegamos a Corazón de Madre —el pueblo de los Nora que sirve como ‘hub’ central— y desde allí podemos acceder a los diferentes ‘mundos’ con temas tan tradicionales como ‘nieve’, ‘jungla’ y ‘desierto’. Cada uno de estos mundos está dividido en niveles muy parecidos entre sí en los que tenemos que saltar entre algunas plataformas y derrotar enemigos en arenas.

El sistema de combate de Lego Horizon Adventures es divertido, pero no se parece en nada al de los juegos de Guerrilla Games en que está inspirado aunque conserva elementos como los puntos débiles de las máquinas. Los niveles tienen una cámara estática que hace que el posicionamiento sea el elemento clave de los enfrentamientos. Inicialmente solo podemos atacar usando el arco y flechas de Aloy, pero a medida que avanzamos conseguimos más personajes con nuevas armas: Varl arroja veloces lanzas perforadoras, Teersa lanza explosivos, Erend usa un martillo para ataques cuerpo a cuerpo y… ¿eso es todo?

Así es. Solo tenemos cuatro personajes controlables — cinco si contamos a Rost, que solo está disponible temporalmente. Ese es un número decepcionante para un juego de LEGO basado en una franquicia popular, pues estos usualmente tienen cientos de personajes disponibles. Sin embargo, lo que sí tenemos son docenas de disfraces. Aloy y sus amigos pueden usar los trajes de otros personajes de Horizon, Ninjago y de sets populares Lego. Si quieren, pueden recorrer los niveles como una Aloy policía, astronauta, cocodrilo, ninja o incluso usando un traje de perro caliente. Aún así, es una lástima que personajes tan queridos como Petra, Talanah, Vanasha o Nil no hagan acto real de presencia.

La historia de Lego Horizon Adventures es una versión extremadamente simplificada de la de la de Zero Dawn. Aloy sigue buscando quién es su madre y debe detener a Helis que… ¿quiere un mundo de sol eterno? Los personajes están extremadamente caricaturizados y cualquier mención a la desaparición del mundo antiguo es tratada muy superficialmente. Todo lo demás es reemplazado por chistes, la mayoría muy malos.

Entiendo que este sea un juego para niños, pero esto es bastante decepcionante porque asume que los más pequeños son incapaces de manejar un poquito de complejidad en sus juegos. De hecho, mi visión de este juego es bastante cínica. No me parece más que un intento de presentar la franquicia a la audiencia más joven para posicionarla con más productos. Hay mejores formas de hacer eso sin quitarle tantos elementos de su personalidad.

Como fan de Aloy que soy, sí quiero que Horizon se popularice aún más y no me molesta para nada la idea de una versión para un público infantil —no quiero ser como esos fanáticos de DC Comics que se molestan por la existencia de Teen Titans GO, por ejemplo— pero creo que hay mejores formas de hacerlo sin volverlo tan simple a nivel narrativo.

Anteriormente dije que este es un juego fácil, pero eso no significa que aquellos que queremos algo más difícil no podamos encontrar un reto interesante en él. Si aumentamos el nivel de dificultad, los combates contra sectarios y máquinas se pueden volver una absoluta pesadilla que va a exigir mucha habilidad y reflejos. En estos modos, el posicionamiento, la elección de personaje y de habilidades especiales se vuelve de suprema importancia y las máquinas más grandes se vuelven aterradoras.

Otro reto que puede ser interesante es el de conseguir todos los bloques dorados y rojos. Los primeros nos piden completar tareas como terminar niveles con ciertos disfraces, personajes y bajo diferentes circunstancias, mientras que los rojos nos enfrentan a máquinas alfa, versiones más poderosas de otras que ya enfrentamos.

Lego Horizon Adventures es un juego bastante corto. Se puede pasar en seis o siete horas —tiempo que se puede duplicar si jugamos en un nivel de dificultad mayor y tratamos de conseguir todos los bloques— y no puedo negar que me divertí. Es verdad que los niveles son repetitivos y que el humor que tiene no es el mejor, pero de todos modos me ofreció algunos combates emocionantes, un puñado de bromas que sí me hicieron reír y fue agradable ver nuevas versiones de personajes que quiero tanto como Aloy, Varl y Erend en un escenario tan bonito como este.

Tal vez no sea el juego de LEGO perfecto para un fanático actual de Horizon, pero probablemente sí lo sea para los hijos e hijas de esos fans que están fascinados de ver dinosaurios mecánicos en pantalla pero son muy jóvenes aún para Zero Dawn y Forbidden West.

Reseña hecha con una copia digital de LEGO Horizon Adventures para PS5 brindada por PlayStation Latinoamérica. Este juego también está disponible para Nintendo Switch y para PC mediante Steam y Epic Games Store.