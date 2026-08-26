LEGO Skylines confirmado como el nuevo juego de simulación y construcción urbana, desarrollado por los mismos de Cities: Skylines 2

El pasado mes de mayo se dio a conocer a través del Comité de Clasificación y Administración de Juegos de Corea el título LEGO Skylines. Este mismo finalmente fue confirmado para PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC por el distribuidor Paradox Interactive, desarrollado por Iceflake Studios, equipo que actualmente se encarga de actualizar y preparar las versiones para consolas de Cities: Skylines 2.

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LEGO Skylines es un juego de construcción de ciudades que hereda los conceptos básicos de SimCity, el primero de su especie. Cubre las necesidades básicas de los ciudadanos como electricidad, agua y comida. Dales casas cada vez mejores que las de sus vecinos, buenos lugares de trabajo y parques. Aprovechando todo el estilo de los bloques Lego, crea la ciudad de tus sueños si fueses una minigura.

Como cualquier otra ciudad, funda estaciones de policía y bomberos, así como hospitales para que todos estén sanos y salvos. Tampoco te olvides de recoger las basuras y brindar un buen sistema de alcantarillado. Tú decides cómo encaja todo. Así que ponte el casco y da luz verde a tus ideas más descabelladas. Modifica una cosa más veces de las que te atreverías a admitir y permítete disfrutar de un poco de diversión, con menos seriedad de simulación que los juegos colegas.