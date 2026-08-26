Videojuegos

LEGO Skylines confirmado como el nuevo juego de simulación y construcción urbana, desarrollado por los mismos de Cities: Skylines 2

La ciudad Lego de tus sueños.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El pasado mes de mayo se dio a conocer a través del Comité de Clasificación y Administración de Juegos de Corea el título LEGO Skylines. Este mismo finalmente fue confirmado para PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC por el distribuidor Paradox Interactive, desarrollado por Iceflake Studios, equipo que actualmente se encarga de actualizar y preparar las versiones para consolas de Cities: Skylines 2.

LEGO Skylines es un juego de construcción de ciudades que hereda los conceptos básicos de SimCity, el primero de su especie. Cubre las necesidades básicas de los ciudadanos como electricidad, agua y comida. Dales casas cada vez mejores que las de sus vecinos, buenos lugares de trabajo y parques. Aprovechando todo el estilo de los bloques Lego, crea la ciudad de tus sueños si fueses una minigura.

- Publicidad -

Como cualquier otra ciudad, funda estaciones de policía y bomberos, así como hospitales para que todos estén sanos y salvos. Tampoco te olvides de recoger las basuras y brindar un buen sistema de alcantarillado. Tú decides cómo encaja todo. Así que ponte el casco y da luz verde a tus ideas más descabelladas. Modifica una cosa más veces de las que te atreverías a admitir y permítete disfrutar de un poco de diversión, con menos seriedad de simulación que los juegos colegas.

🏢

Construcciones LEGO presenta

DLC de Lego Batman: El legado del Caballero de la Noche llega con su desatada locura el mismo día que la versión para Switch 2
DLC de Lego Batman: El legado del Caballero…
Un set de LEGO PlayStation llegaría posiblemente en octubre con un regalo de Astro Bot
Un set de LEGO PlayStation llegaría posiblemente en…
Lera Abova no se esperaba tanta aura con la minifigura de Miss All Sunday / Nico Robin para los sets de LEGO One Piece
Lera Abova no se esperaba tanta…
Imágenes de LEGO Donkey Kong Arcade y video promocional con el dos veces campeón mundial, Steve Wiebe
Imágenes de LEGO Donkey Kong Arcade…
The X-Files expone a la luz pública su primer set LEGO con minifiguras de Scully, Mulder, Skinner y hasta el mutante Flukeman
The X-Files expone a la luz…
Más de:
LEGO Skylines LEGO Skylines
En Game of Thrones: War For Westeros, los caminantes blancos tienen posibilidad de ganar el Trono de hierro
Final Fantasy VII Revelation: conoce a las Armas guardianes que enfrentan la crisis del planeta
Worms: Galactic Tactics lleva la guerra de los gusanos a Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC en 2027
¡Oh ironía! El lanzamiento de la edición física de Persona 6 será exclusivo de PlayStation 5
Mega Man Dual Override: Capcom presenta a Twinkle Girl y confirma a Proto Man en el juego
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior En Game of Thrones: War For Westeros, los caminantes blancos tienen posibilidad de ganar el Trono de hierro
No hay comentarios

Lo último

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 — Reseña (PC)
Aquí tienen todos los juegos, tráileres y anuncios de Gamescom ONL 2026
Videojuegos
Estos serán los juegos de PS Plus Essential para septiembre de 2026
Videojuegos
Crash Bandicoot y Spyro llegarán pronto a Fortnite, detalles de los cosméticos y fecha de lanzamiento
Videojuegos