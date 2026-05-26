LEGO Skylines, ‘crossover’ con Cities: Skylines, habría sido filtrado por el sistema de clasificación de Corea

El juego de construcción de ciudades desarrollado por Tantalus Media y distribuido por Paradox Interactive, Cities: Skylines, recibiría un ‘spin-off’ con temática de LEGO, de acuerdo con una reciente filtración a través del Comité de Clasificación y Administración de Juegos de Corea. La organización de clasificación coreana incluyó el juego LEGO Skylines en su lista antes de un anuncio oficial, como lo descubrió Gematsu.

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Aunque los detalles son escasos, la idea de un «LEGO Cities: Skylines» es bastante atractiva para un juego de construcción de ciudades con bloques de LEGO, o LEGO City, básicamente. Si bien la recepción de Cities: Skylines 2 fue más bien baja con respecto al primer título, un ‘crossover’ con LEGO podría darle toda la atención que la secuela numérica no logró captar, por diferentes faltas según los jugadores.

Aunque Paradox figura como distribuidor del juego, no está claro quién lo está desarrollando, si el actual encargado del primer juego, Tantalus Media, u otro estudio colaborador con The Lego Group. El Cities: Skylines original y su secuela fueron creados por el estudio finlandés Colossal Order, que se separó de Paradox Interactive. El desarrollo de Cities: Skylines 2 corre ahora a cargo de otro estudio finlandés, Iceflake Studios, que se encarga de actualizar el juego y de preparar las versiones para consolas.

Aún tras el éxito del primer Cities: Skylines tomando la corona de SimCity en el género de construcción urbana, su problemática secuela de 2023 recibió numerosas quejas por su rendimiento irregular y la ausencia de muchas funciones clave. Se espera que mejore considerablemente cuando llegue a consolas, o quizás todos los esfuerzos estén dirigidos hacia el mencionado y revelado antes de tiempo, LEGO Skylines.