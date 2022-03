LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, conozcan los contenidos DLC

Hace 2 meses, Warner Bros. Games por fin reveló la fecha de lanzamiento de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga por medio de un jugoso tráiler de jugabilidad. Ahora, faltando menos de un mes para que el juego esté disponible, la compañía ha detallado los contenidos DLC que llegarán a LEGO Star Wars: The Skywalker Saga un mes después de su lanzamiento.

A continuación, encontrarán lo que se ha revelado sobre el juego.

¿Cuándo será el lanzamiento de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga?

El lanzamiento de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga será el próximo 5 de abril.

¿A qué plataformas llegará?

El juego llegará PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC .

¿Ya puede reservarse?

Sí, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ya puede reservarse. Los que preordenen cualquier edición digital tendrán acceso anticipado al Paquete Trooper el día del lanzamiento. Este paquete estará disponible un mes después del lanzamiento para aquellos que compren la Colección de personajes —un pase de temporada con 7 paquetes de personajes— o quienes deseen comprarlo independientemente. Los que compren cualquier edición digital también desbloquearán el personaje de Obi-Wan Kenobi, que no podrá adquirirse individualmente.

La versión física de la edición de lujo incluirá la figura Luke Skywalker con bote de Leche Azul.

¿Qué contienen los paquetes DLC de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga?

En el lanzamiento de The Skywalker Saga, los paquetes The Mandalorian Temporada 1 y Solo: Una Historia de Star Wars estarán disponibles. El primero contendrá al Mandaloriano & Grogu, Greef Karga, Cara Dune, IG-11 y Kuiil. El segundo incluirá a Han Solo (joven), Chewbacca (joven), Lando Calrissian (joven), Qi’ra, Tobias Beckett y Enfys Nest.

A partir del 19 de abril, el paquete Los Personajes Clásicos estará disponible. Incluirá a Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo, Darth Vader y Lando Calrissian. Estará disponible de forma anticipada para aquellos que tengan acceso anticipado de socios minoristas selectos. El Paquete Trooper estará disponible desde el 4 de mayo. Contendrá a Death Trooper, Incinerator Trooper, Range Trooper, Imperial Shore Trooper y Mimban Stormtrooper. Estará disponible de forma anticipada para los que reservaron la versión digital del juego.

El 19 de abril, el paquete Rogue One: Una historia de Star Wars estará disponible. Incluirá a Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu y Director Krennic. El 4 de mayo, los paquetes The Mandalorian Temporada 2 y Star Wars: The Bad Batch estarán disponibles. El primero ofrecerá a Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand y Moff Gideon. El segundo contendrá a Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair y Echo.

Todos los paquetes mencionados estarán contenidos en la Colección de Personajes. No obstante, también podrán conseguirse de forma independiente una vez estén disponibles.

¿Cuántas películas adaptará?

Como dice su nombre, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga adaptará las 9 cintas principales. Esto va desde Episodio I: La amenaza fantasma y Episodio IX: El ascenso de Skywalker.

¿Cuántos personajes habrá?

Una seña identidad de los juegos de LEGO es su masivo elenco de personajes controlables. Por supuesto, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga no será la excepción a la norma. El más reciente tráiler ha revelado que habrá más de 300 personajes pertenecientes a las 9 películas.

¿Cómo será la jugabilidad de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga?

Desde el principio, los jugadores podrán escoger entre cualquiera de las tres trilogías. Sin importar cuál elijan, encontrarán múltiples novedades en materia de jugabilidad. Por un lado, el sistema de combate será más dinámico. Esto no solo permitirá conectar una variedad de ataques para realizar combos cuerpo a cuerpo más espectaculares y bloquear ataques enemigos por medio de contraataques, sino que será posible tomar cubierta con personajes con blásteres y apuntar con más precisión. Como en anteriores juegos de la saga LEGO Star Wars, el uso de la Fuerza será vital para resolver rompecabezas e incluso podrá aplicarse en combate. No obstante, por primera vez será posible utilizarla para influenciar a los NPC.

Por otro lado, el diseño de niveles más abierto permitirá que los jugadores cuenten con múltiples rutas para superar un mismo nivel. A su vez, podrán interrumpir sus misiones para explorar diferentes planetas del universo Star Wars en búsqueda de coleccionables. Estos incluyen los Ladrillos Kyber, con los que podrán desbloquear funciones y habilidades mejoradas para diferentes clases de personajes. Estos incluyen Jedi, Héroe, Lado Oscuro, Villano, Carroñero, Bribón, Cazarrecompensas, Droide Astromech y Droide de Protocol.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el tráiler también revela que LEGO Star Wars: The Skywalker Saga contará con el Modo Mumble. Por medio de esta opción, los fanáticos de los juegos clásicos de LEGO Star Wars podrán reemplazar todas las voces con balbuceos.

Fuente: comunicado de Warner Bros. Games Latinoamérica