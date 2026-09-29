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Les presentamos el Influenciador, el nuevo rol para tripulantes fantasmas en Among Us

No. No es de esos "influencers". Es uno de los buenos.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Ya tenemos una nueva actualización gratis en Among Us que agregó un nuevo rol al juego que realmente puede hacer las cosas más caóticas: el influenciador (‘influencer’). Este es un rol tipo fantasma que se puede aplicar cuando el personaje es eliminado y puede enviar mensajes en forma de imágenes a otros jugadores para ayudarlos en la búsqueda del impostor.

Este rol está disponible en todas las versiones del juego para todas las plataformas desde el martes 29 de septiembre de 2026 con el parche  v19.0.0. Pueden verlo en acción en el siguiente tráiler.

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Así es como se juega con el Influenciador en Among Us. Una vez somos eliminados, nos convertimos en fantasmas y ganamos la habilidad Mensaje. Mediante esta podemos enviar hasta tres imágenes a un jugador tripulante que siga con vida. Es cuestión de ese jugador el interpretar las imágenes para descubrir qué queremos decir y cómo puede guiarlos a la victoria.

El grupo de imágenes que aparece en la rueda de selección son elegidas al azar. Si no nos gusta ninguna para lo que queremos decir, podemos cambiarlas por otras pero esta es una opción muy limitada.

Lo divertido de este nuevo rol es que los jugadores pueden malinterpretar lo que queremos decirles y llevar la partida hacia el caos, pero si somos ingeniosos podemos guiar a nuestros compañeros hacia cuerpos sin descubrir, otras pistas o incluso revelar el mismo impostor.

Antes de que sigan con su día… ¿ya vieron la serie animada de Among Us? Está disponible en Paramount+ y es muy divertida. Se las recomendamos.

¡OBJECIÓN!

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Among Us está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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