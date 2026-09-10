Level-5 anuncia Professor Layton and the Curious Village Remake para 2027, también llegará a Switch, Switch 2, PS5 y PC (Steam)

Level-5 presentó Professor Layton and the Curious Village Remake, una nueva versión del primer juego de la serie Professor Layton, lanzado originalmente para Nintendo DS en febrero del 2007 en Japón y un año después en América, a finales del mismo en Europa. En 2018, recibió una versión HD para móviles iOS y Android que mantenía la jugabilidad vertical de dos pantallas, pero este remake es una completa revisión para plataformas actuales como Switch, Switch 2, PS5 y PC (Steam) para 2027. Esta noticia llega tras la confirmación de la fecha de lanzamiento de Professor Layton and the New World of Steam, el séptimo juego en esta misma saga.

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«La primera aventura de Layton y Luke vuelve con un aspecto renovado. Para los seguidores de siempre, es la oportunidad de revisitar un pueblo conocido; para los recién llegados, es la ocasión de descubrir los rompecabezas que dieron inicio a todo. ¡Estamos deseando compartir más detalles!»

La historia de El profesor Layton y la villa misteriosa comienza cuando el profesor Hershel Layton –un auténtico caballero inglés y famoso arqueólogo– viaja en su particular auto hasta la remota localidad de St. Mystere junto a su aprendiz, Luke, respondiendo a la petición de la viuda de un acaudalado barón. El testamento del barón revela que el tesoro familiar, la Manzana de oro, está oculto en algún lugar del pueblo, quien lo encuentre heredará todo el patrimonio de la familia Reinhold. El profesor Layton y Luke deben buscar pistas por el pueblo que les conduzcan hasta esta valiosa reliquia, pero se encontrarán con uno y otro obstáculo en forma de ‘puzzles’.

Los personajes han sido reimaginados en 3D para una exploración más inmersiva, con animaciones en alta resolución y formato panorámico. Al igual que en los juegos originales, los ‘puzzles’ fueron creados por Akira Tago, autor de la serie de libros de acertijos Atama no Taisou o Gimnasia mental. Fallecido en 2016, fue profesor emérito de la Universidad de Chiba, paralelamente a sus investigaciones en psicología. Akira Tago utilizó su gran caudal de ideas frescas y originales para crear numerosos libros entre los más vendidos.

Level-5 también presentó una nueva línea de peluches de Hershel y Luke basada en Professor Layton and the New World of Steam, disponible a principios de diciembre en Japón. La compañía igualmente anunció recientemente el remake Yo-kai Watch 2: Haunted Domain, por ahora solo en desarrollo.