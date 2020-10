Level-5 detiene operaciones en América, ¿qué pasará con sus juegos?

Malas noticias para los fanáticos de los videojuegos japoneses. Una de los más interesantes estudios de desarrollo del país nipón, Level-5, ha detenido todas sus operaciones en Norteamérica. Esta empresa es reconocida por su trabajo en franquicias como Yo-kai Watch, Ni no Kuni, Inazuma Eleven, Professor Layton y Fantasy Life.

Prácticamente todos los empleados en Level-5 International America y Level-5 Abby han sido despedidos y actualmente solo quedan un puñado realizando funciones esenciales. No se dieron razones para los despidos, aunque los empleados dicen que ya habían recibido indicaciones de que esto iba a pasar.

Según reportes, Yukari Hayakawa —jefe de operaciónes de Level-5 Abby— ya había abandonado la compañía varios meses atras.

A causa de esta situación, no sabemos qué va a pasar con el lanzamiento en América de sus más reciente títulos, como Yo-Kai Watch 4 e Inazuma Eleven: Great Road of Heroes. Aunque hace tiempo se dijo que estos saldrían de Japón, no hemos vuelto a saber nada al respecto. Es altamente posible que su localización haya sido cancelada.

Lo más extraño del asunto es que Level-5 no ha emitido ningún comunicado oficial sobre esta delicada situación. Las cuentas de redes sociales de los estudios que cerraron están en silencio desde hace mucho tiempo.

Fuente: GamesIndustry.biz