Level-5 comienza abril con una parodia de Animal Crossing usando Fantasy Life

Level-5 tiene un 2025 de notable importancia con el lanzamiento el próximo 21 de mayo de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time para varias plataformas, así como El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor para Nintendo Switch en una fecha no definida. Pero como no podían dejar pasar así no más el primero de abril, el globalmente conocido día de los inocentes, aprovecharon para parodiar en buen tono al popular juego de Nintendo, Animal Crossing, usando su propio simulador de vida cargado de fantasía.

Antes de potencialmente decepcionar a su público con un juego que no existe, Level-5 publicó una advertencia sobre abrir la mente y el tipo video que veríamos para el 1ro de abril. En Life Crossing: Fantasy Horizons, la serie Fantasy Life actúa como una imitación de Animal Crossing. El vídeo ofrece una visita guiada del «Paquete de Escapada Fantástica» dirigida por un mapache conocido como «Tim Crook». No todos los elementos son falsos y sirve como una publicidad bastante cercana al original Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, incluida la herramienta de transformación de terreno.

El trabajo manual se acabó y ahora hay un robot que hace el trabajo por ti en una «experiencia de vivienda renovada». Qué bueno no necesitar de molestos aldeanos recién llegados.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time se lanzará para Switch, PlayStation 4 y 5, Xbox Series X/S y PC (Steam). Una gran novedad es la amplia zona de mundo abierto, que concede a los jugadores una libertad aún mayor en sus aventuras. Las opciones de movimiento permitirán explorar de forma flexible varios terrenos, nadar y usar monturas. La nueva función ‘Quick Life Change’ hará que el juego sea mucho más fluido y accesible.

