Level-5 llevará estos juegos a Tokyo Game Show 2025 con demos jugables, pero seguimos esperando fecha del nuevo Professor Layton

Level-5 abrió su página web para el Tokyo Game Show 2025 y así reveló su catálogo de juegos que demostrará durante el evento, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el Makuhari Messe de Chiba, Japón. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time lleva varios meses en el mercado para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch y PC, aún así, se presentará junto con Professor Layton and the New World of Steam (Switch, Switch 2) e Inazuma Eleven: Victory Road (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch y PC).

El asunto es que el localizado en español como El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor ya lleva un par de años presentándose en Tokyo Game Show y todavía no recibimos una fecha fija de lanzamiento más que el año 2025, a estas alturas puesto en duda. En una zona denominada Family Game Park, los asistentes a la exhibición de Level-5 podrán jugar en estaciones dedicadas estos tres títulos en sus versiones para Switch 2.

De paso se llevarán algunos detalles de cada juego.

Level-5 presentará una transmisión en vivo como parte del programa oficial del Tokyo Game Show 2025, a partir de las 7:00 am del 26 de septiembre, hora Colombia. Se mostrará jugabilidad y noticias.