Level-5 Vision 2024: todos los anuncios de juegos y ‘trailers’ presentados

Poco antes de las presentaciones de Tokyo Game Show 2024, Level-5 Vision 2024: To the World’s Children tuvo lugar y gracias a esta tenemos nuevos avances de juegos previamente anunciados por la compañía. A continuación repasaremos estos anuncios y otros dos nuevos juegos que Level-5 tiene por mostrar en TGS 2024. ¿Acaso un Yo-Kai Watch localizado para Occidente? Esperamos con todas las fuerzas que así sea, pero admitimos que es un tanto incierto.

Esta es la presentación completa de Level-5 Vision: To the World’s Children, precedida por Akihiro Hino, presidente y director ejecutivo de Level-5. Su objetivo está dirigido tanto a los niños del mundo como a los adultos que no han olvidado su niño interior.

Y estos los anuncios individuales.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time se lanzará para Switch en abril del 2025, aunque todavía no se ha decidido en otras plataformas. En Japón, la edición física costará 6.578 yenes, mientras que la edición digital costará 6.500 yenes.

“El nuevo marco de lanzamiento está previsto para abril de 2025”, señaló Hino. “Una novedad es la amplia zona de mundo abierto, que concede a los jugadores una libertad aún mayor en sus aventuras. Las nuevas opciones de movimiento te permiten explorar de forma flexible varios terrenos. ¡Incluso puedes nadar! Además, puedes montar muchas monturas diferentes para viajar por el extenso mundo como quieras. La nueva función ‘Quick Life Change’ hace que el juego sea mucho más fluido y accesible. Hemos incorporado los comentarios de muchos jugadores de la prueba y seguimos perfeccionando la calidad del juego”.

Profesor Layton and the New World of Steam

En este enlace o al final de la nota puedes encontrar la nueva información y tráiler de Professor Layton and the New World of Steam, el esperado nuevo juego en la franquicia distribuida por Nintendo. El título llegará en algún momento del 2025 para Switch, afortunadamente el desarrollo avanza a buen ritmo.

Decapolice

Level-5 aplazó el lanzamiento del RPG de suspenso y crimen Decapolice de su fecha de lanzamiento prevista para 2024 a 2026. Estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC a través de Steam, anunciada recientemente.

“Para Decapolice, estamos desarrollando sistemas para un gran mundo abierto y nos estamos preparando para lanzar el ‘anime’ y el juego al mismo tiempo”, afirmó Hino. “Estamos encantados de que MARiA cante la canción principal, una verdadera diva cuyo poder coincide con el del protagonista Harvard, lo que agrega un toque dramático a la actuación. Tanto los elementos visuales como el contenido del juego se están mejorando, ya que lo estamos convirtiendo en una experiencia aún más atractiva. Sin embargo, eso también significa que necesitaremos más tiempo para terminarlo”.

Megaton Musashi W: Wired

Level-5 lanzará una importante actualización para Megaton Musashi W: Wired en noviembre, que añade el nuevo ‘Megarobo Batroseum’, así como los famosos pilotos Kouji Kabuto de Mazinger Z, Ryoma Nagare de Getter Robo y Duke Fleed de UFO Robot Grendizer.

“Para Megaton Musashi W: Wired, nos estamos preparando para lanzar nuevo contenido significativo”, dijo Hino. “Hasta ahora, había que mejorar a los Rogues para luchar en línea. En el nuevo modo, el ‘Megarobo Batroseum’, puedes simplemente seleccionar un Rogue y saltar directamente a la batalla. En otras palabras, puedes unirte a un jugador contra otro jugador tan fácilmente como en un juego de lucha. Algunos pilotos famosos también entrarán en la contienda, lo que hará que las acaloradas batallas de superrobots sean aún más emocionantes”.

Megaton Musashi W: Wired ya está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC a través de Steam.

Inazuma Eleven: Victory Road

Level-5 aplazó Inazuma Eleven: Victory Road de su marco de lanzamiento previamente planificado para 2024 a junio del 2025 en todo el mundo. Estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, PC a través de Steam, iOS y Android.

“Sabemos que muchos jugadores esperaban con ansias, pero para ofrecer contenido de alta calidad y un sistema que ofrezca jugabilidad a largo plazo, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en crear el Inazuma definitivo. Les pedimos amablemente un poco más de paciencia. También incorporaremos muchos comentarios de ‘Inazuma Post’ para asegurarnos de cumplir con las expectativas de nuestros jugadores. Nos disculpamos profundamente con todos los fanáticos por hacerlos esperar», manifestó Hino.

El modo Comandante está diseñado para jugadores que no disfrutan de los juegos de acción, lo que les permite dar a los personajes comandos estratégicos generales y concentrarse en entrenarlos para ganar partidas. Puede cambiar entre el modo Manual y el modo Comandante libremente durante las partidas. Esto aumenta enormemente la autonomía del jugador durante el juego. El ‘Abilearn Board’ y ‘Bond Link’ permiten a los jugadores expresar plenamente su aprecio por los personajes.

El Abilearn Board te permite cambiar los rasgos y habilidades de un personaje; Bond Link te permite establecer sus relaciones como desees. Puedes crear relaciones basadas en historias anteriores o configurar tus propios equipos únicos con las conexiones que desees. En ‘Bond Town’, puedes crear tu propio avatar y vivir en el mundo de Inazuma Eleven. Todas las decoraciones y personajes recopilados en el modo Historia, el modo Crónica, el modo Competición, etc, se pueden usar aquí para crear tu propio mundo Inazuma único.

Inazuma Eleven RE

Level-5 anunció el ‘remake’ del Inazuma Eleven original de Nintendo DS, llamado Inazuma Eleven RE, para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC (Steam), que verá la luz en 2026.

“Vuelve a contar la primera historia de Mamoru Endo con varias características nuevas. Para garantizar que no solo los fanáticos, sino también los nuevos jugadores puedan disfrutarlo, estamos mejorando enormemente la accesibilidad. ¡Prepárense para el regreso de Inazuma Eleven con impresionantes nuevos gráficos!”

También se estrenará una nueva película de Inazuma Eleven el 27 de diciembre del 2024, por ahora solo para Japón, que vincula las primeras historias con las modernas.

Holy Horror Mansion

Por último y no menos importante, Level-5 anunció Holy Horror Mansion, un RPG de ‘ghost craft’ y su mayor proyecto multiplataforma hasta la fecha. Este se presenta como un «concepto para el próximo Yo-Kai Watch«, pero no hay plataformas definidas ni fecha tentativa.

“Estoy orgulloso de presentar Holy Horror Mansion. El tema de este título es ‘Familia'», dijo Hino. «Desde la historia hasta el diseño del juego, nuestro objetivo es crear una experiencia para que toda la familia disfrute junta. Al asociarnos con las principales compañías de entretenimiento, Holy Horror Mansion será nuestro mayor proyecto multiplataforma. El cronograma de lanzamiento y las plataformas permanecerán sin anunciar por ahora. Realizaremos una presentación multiplataforma del juego en la primavera de 2025 para revelar productos relacionados y planes de medios. Les pedimos amablemente que permanezcan atentos para obtener más actualizaciones”.

Level-5 define el juego como una conmovedora historia de terror sobre una misteriosa familia. El joven héroe, que vive en una mansión en lo alto del edificio de apartamentos propiedad de su abuela, encuentra una cámara en una habitación cerrada, se encuentra con un fantasma y se ve envuelto en todo tipo de problemas.

Fuente: Level-5 Vision 2024