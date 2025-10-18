Leyendas Pokémon Z-A: Dónde están las oficinas de Construcciones Radix para canjear los Nariamuletos

A lo largo y ancho de ciudad Luminalia en Leyendas Pokémon: Z-A puedes encontrar Tornillos coloridos, necesarios para intercambiar en Construcciones Radix por Nariamuletos de diferentes colores y efectos. Estos amuletos también son conocidos como los peluches de Naria, ‘gamer’ y ‘streamer’ de la Electribu Dinamo, grupo de Construcciones Radix que básicamente funciona como sus guardaespaldas.

Los Nariamuletos brindan efectos como: incrementar los puntos de experiencia, el dinero de recompensa por batallas, número de megafragmentos obtenidos al romper cristales, evitar perder la consciencia en combate y aumentar la efectividad en capturar Pokémon. Por cada categoría, los incrementos van por poco (nivel 1), medio (nivel 2) y mucho (nivel 3), de acuerdo con el amuleto canjeado.

Dónde está Construcciones Radix en Leyendas Pokémon: Z-A

Justo afuera del edificio de Construcciones Radix, ubicada al sureste de Luminalia en el Distrito Verde, se encuentra el Intercambio de Tornillos coloridos. Allí, un trabajador te ofrecerá diferentes tipos de Nariamuletos a cambio de Tornillos coloridos.

Tras completar el Concurso de Preguntas de Naria, el jugador viaja a Construcciones Radix para enfrentarse a Naria en una partida de ascenso. Al llegar, el abuelo de Naria revela que él era el anfitrión del concurso usando un holograma. Imitando sus movimientos para que Naria pueda jugar sin tener que interactuar con sus fanáticos.

Puedes tomar un taxi para acercarte a Construcciones Radix en el Distrito Verde.

Mapa de ciudad Luminalia en Leyendas Pokémon: Z-A

En la imagen superior, donde está la flecha azul del jugador, se puede ver dónde se ubica Construcciones Radix en el mapa de ciudad Luminalia de Leyendas Pokémon: Z-A.

Los Tornillos coloridos se pueden encontrar en los andamios y plataformas repartidos por ciudad Luminalia.

