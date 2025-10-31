Leyendas Pokémon: Z-A hace más fácil obtener las Megapiedras en la Temporada 2 reduciendo la exigencia de rango

Leyendas Pokémon: Z-A recibirá una actualización que hará más fácil obtener recompensas en los Combates Clasificatorios, como las codiciadas Megapiedras para Chespin, Fennekin y Froakie. The Pokémon Company reveló que al inicio de la Temporada 2 de su modo Combates Clasificatorios en línea, los jugadores podrán obtener a Greninjanita en el Rango Y y la Delphoxita en el Rango S. En la Temporada 1, era necesario alcanzar el Rango K para obtener la entonces única disponible Greninjanita.

La dificultad para obtener estas Megapiedras dentro del juego –que obliga a contar con membresía ‘online’– ha sido motivo de crítica por parte de la comunidad desde que se anunciaron como recompensas. El trío de Pokémon iniciales de Kalos están disponibles desde temprano en Leyendas Pokémon: Z-A y los tres cuentan con nuevas Megaevoluciones. El asunto es que estas Megaevoluciones solo se pueden desbloquear mediante las Megapiedras obtenidas como recompensa en los Combates Clasificatorios en línea. No están disponibles en la historia principal.

Con la Temporada 2, podrás conseguir una Greninjanita con un solo Combate Clasificatorio. Incluso si pierdes, ya que se obtienen puntos de rango por las acciones realizadas en batalla, además de ganar. Si juegas bien, puedes subir varios rangos a la vez, lo que permite pasar rápidamente de Z a S para conseguir una Delphoxita. Game Freak está actualizando la distribución de puntos para facilitar aún más el ascenso de rango.

De seguir así, la Temporada 3 introducirá la Chesnaughtita de forma similar y reducirá el requisito de rango para obtener la Delphoxita, haciéndola aún más accesible. Según el anuncio, «las Megapiedras seguirán reeditándose con frecuencia en futuras temporadas». En general, este es un cambio bastante bueno para quienes desean coleccionar todas las Megapiedras. Un par de batallas en las temporadas 2 y 3 te permitirán obtener las tres piedras con muy poco esfuerzo, y no tienes que volver a jugar en el modo clasificatorio. A menos que anuncien más Megapiedras exclusivas.

La temporada 2 de Leyendas Pokémon: Z-A comienza el miércoles 5 de noviembre.

