Leyendas Pokémon Z-A: ¿por qué dos iniciales de Johto? Batallas en tiempo real y 100 años de Pokémon

Un año después de su revelación, Leyendas Pokémon Z-A recibió su primer tráiler, el próximo juego principal en Switch de la franquicia desarrollada por Game Freak. Basado en el buen recibimiento de Pokémon Legends: Arceus, la entrega de Leyendas Pokémon: Z-A salta del pasado de Sinnoh (Hisui) al futuro de Kalos. En el anterior juego, la deidad Arceus usó sus poderes espacio temporales para transportar a los protagonistas Dawn y Ethan al lejano pasado –y probablemente dejarlos atrapados allí, aún tras el final del juego–. En Leyendas Pokémon: Z-A, vemos una ciudad Lumiose o Luminalia de la región Kalos notablemente más avanzada. Parte de nuestra labor es reurbanizarla, por lo que no hay magia de Arceus involucrada en apariencia.

Los iniciales de leyenda

En Legends: Arceus, los Pokémon iniciales disponibles correspondían a tres diferentes regiones ajenas a Hisui/Sinnoh: Rowlet de Alola (7ma gen.), Cyndaquil de Johto (2da gen.) y Oshawott de Unova (5ta gen.). Bajo este precepto, muchas teorías de Leyendas Pokémon: Z-A apuntaban a una terna de iniciales de otras regiones, como Hoenn, Galar y hasta Paldea. Esto teniendo claro que los tres iniciales de Kalos se pudiesen encontrar más adelante, como los de Sinnoh en Legends: Arceus. Kanto no es que sea un descarte directo, pero dada su continua exposición, dejando descansar a Bulbasaur, Charmander y Squirtle.

Sorpresivamente, para Leyendas Pokémon: Z-A, Game Freak eligió dos Pokémon iniciales de Johto y uno de Unova. Es decir, no solo repitieron con Johto y Unova, sino que al poner dos de Johto rompen el «equilibrio temático regional» de la terna en la nueva versión de Kalos. La ausencia de Cyndaquil se sobreentiende por su previa participación en Legends: Arceus –más que los rumores de un «folclor» filtrado–. Lo que poco se entiende es la necesidad de volver a juntar a Chikorita y Totodile. Dejando a Totodile porque es un favorito personal y a Tepig (intercambiando agua de Johto y fuego de Unova), se hubiese podido seguir el patrón de Legends: Arceus y tomar el tipo planta de Alola… excepto que Rowlet también ya había aparecido en Legends, como Cyndaquil.

En dicho caso, optar por otra región era lo más inteligente, como por ejemplo Hoenn. El buen Treecko tipo planta es otro favorito personal y hubiese sido una elección agradable, pero entendemos si Game Freak no quería dos reptiles de agua y planta entre las opciones. Entendemos si Sprigatito tampoco era opción por ser el inicial de planta más reciente y estar disponible en Scarlet / Violet. Por su parte, Grookey de Sword / Shield podría haber acompañado a Tepig y Totodile. Pero esa no es la realidad, solo un intento de explicación de por qué decidieron dejar a dos Pokémon de Johto y no precisamente rechazar a Cyndaquil, quien solo evita su repetición.

Dejen descansar a la familia de Cyndaquil.

Batallas en tiempo real

Legends: Arceus es superior a Scarlet / Violet, tanto por su sistema de captura como de batalla. Aún cuando conserva los clásicos turnos RPG, tiene un estilo único y dinámico. Era cuestión de tiempo para que Leyendas Pokémon: Z-A optara por incluirle acción al RPG, haciendo así los combates como nunca los ha visto la saga principal. No estamos asegurando que la próxima generación de Pokémon siga este mismo estilo, pero es bueno ver que Game Freak experimenta tal como lo hizo antes con Legends: Arceus en un mundo semiabierto. Si tan solo hubiesen mantenido el sistema de captura salvaje en Scarlet / Violet…

Volviendo a Leyendas Pokémon: Z-A, no pocos lo comparan con el trabajo de Monolith Soft en la serie Xenoblade Chronicles. Sin relacionar la ocupada interfaz de usuario de este último, en Z-A los entrenadores se desplazarían libremente –como en Legends: Arceus– y los Pokémon atacarían por comandos dedicados a cada botón X, Y, A y B. Uno por cada movimiento. Esto generaría batallas más rápidas sin cortar la exploración drásticamente. Los ‘spin-off’ de Pokémon no han estado tan alejados de ataques por comandos en tiempo real. Aunque se tratan de juguetes de cuerda, los títulos de Pokémon Rumble siguen esta premisa con cantidad de ataques reducidos; incluso Mystery Dungeon, pero aquellos son ‘roguelike’.

Este cambio de turnos a tiempo real en Leyendas Pokémon: Z-A no significa solo atacar machacando botones. Además de los enfrentamientos por tipo, habrá nuevas mecánicas de juego que considerar, como el momento preciso para cambiar de Pokémon o usar movimientos. Así como los diferentes tiempos que tardarán los movimientos en lanzarse y el área de impacto de estos. Estamos ansiosos por ver cómo altera esto la jugabilidad general y, si llegase a replicarse en un futuro, cómo afectará los combates multijugador.

Un siglo de Pokémon

El director ejecutivo Tsunekazu Ishihara, que está a cargo de The Pokémon Company desde 1998, habló con BBC News sobre el secreto de Pokémon, los desafíos enfrentados y el futuro de la serie. Pokémon ha seguido atrayendo nuevos fans a la franquicia, expandiéndose al ‘anime’, juegos de cartas, películas y juguetes junto con sus videojuegos. Ishihara dice que los fanáticos abarcan varias generaciones y cree que «la principal razón detrás de su éxito es el hecho que Pokémon se convirtió en una herramienta de comunicación».

La particularidad de The Pokémon Company es que es una empresa privada. Otras marcas japonesas conocidas, como Nintendo y Sanrio –de Hello Kitty–, cotizan en bolsa y responden ante los accionistas. Al ser privados, The Pokémon Company puede centrarse en una sola cosa. «Pokémon es lo único que hacemos en The Pokémon Company», afirma Ishihara. «Así que cualquier beneficio que obtengamos de Pokémon se reinvierte en Pokémon«.

Añade que esto significa que la empresa no tiene que responder a preguntas de los accionistas sobre su expansión o la creación de nuevos personajes. «Nuestra respuesta sería: ‘Quebraremos cuando Pokémon ya no sea popular’. No creo que les gustaría eso».

Los ‘remakes’ o relanzamientos de los juegos originales de Game Boy están entre las peticiones de muchos fans. Ishihara no tiene mucho que decir al respecto por el momento, pero quiere seguir centrándose en «conectar el mundo real y el virtual». «Si seguimos centrándonos en nuestra misión, Pokémon probablemente pueda continuar hasta su aniversario 50 o 100″, señala. «Pero si nos volvemos complacientes y nos dejamos llevar por la corriente, entonces Pokémon irá cuesta abajo».