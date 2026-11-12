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Leyendas Pokémon Z-A: recibe a los brillantes legendarios de Kalos, Xerneas e Yveltal

Kalosales.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Obtén un Xerneas brillante en Leyendas Pokémon: Z-A y disfruta explorando Ciudad Luminalia junto con un Pokémon legendario brillante. Ya sea que prefieras combatir por toda la ciudad o adentrarte en las misteriosas distorsiones que aparecen en el contenido descargable Megadimensión, este poderoso Pokémon será tu aliado perfecto.

Si quieres añadir a Xerneas brillante a tu equipo de Leyendas Pokémon: Z-A, sigue estos pasos:

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  1. Abre el menú principal y selecciona Juego en línea.
  2. Selecciona Regalo misterioso.
  3. Selecciona Recibir mediante código o contraseña.
  4. Ingresa la contraseña CELEBRATE30TH.
  5. Asegúrate de guardar la partida.

Tienes hasta el jueves 7 de enero del 2027 para recibirlo.

Además, si usas esta misma contraseña en Pokémon Pokopia, podrás conseguir un paquete de muebles elegante. Consulta los detalles aquí.

Xerneas brillante no es el único Pokémon Legendario que va a llegar a Ciudad Luminalia. A partir del 10 de diciembre del 2026, también podrás obtener a Yveltal brillante en tu partida de Leyendas Pokémon: Z-A. Conoce más adelante todos los detalles de esta próxima distribución.

Por si no lo has hecho, todavía tienes también tiempo para reclamar un Vivillon motivo Pokébola como Regalo misterioso. Si quieres saber sobre los dioramas y cajas musicales que retratan la evolución de la saga Pokémon, no te pierdas acá todas las imágenes e información.

🥐🥖

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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