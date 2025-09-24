Leyendas Pokémon: Z-A se destapa en nuestra nueva prueba de todas sus mecánicas

En este 2025 hemos visto cómo las megaevoluciones se han tomado el mundo Pokémon. No es solamente verlas regresar para Leyendas Pokémon: Z-A. También llegaron al Juego de Cartas Coleccionables y Pokémon GO; en general, se han convertido en las estrellas del 2025 para los fanáticos de la franquicia. Pero hablar de megaevoluciones es hablar de Kalos, la región donde debutaron y claro, hablar de las mecánicas del nuevo juego que llegará en unas semanas y que ya tuvimos la oportunidad de probar durante el Campeonato Mundial Pokémon 2025.

Esa primera prueba nos dejó “picados”, queríamos conocer más de las zonas de combate, los encuentros y capturas de Pokémon. Gracias a The Pokémon Company International, tuvimos la oportunidad de visitar Ciudad Luminalia –la real– para conocer de primera mano un poco más de este juego, que promete a todos los fans darle una vuelta a la franquicia y con interesantes cambios en el ‘gameplay’, asegurando un cambio en los combates.

El demo que probamos esta vez, también en Switch 2, nos dejó profundizar en cuatro aspectos claves que tendrá el juego: zonas de combate, desafíos, ascensos y zonas salvajes. Pero antes, pudimos ver un video de la intro del juego.

Nuestro personaje es un recién llegado a Ciudad Luminalia y en solo su introducción conocerá un poco de los planes de Quastelar S. A., la sospechosa compañía detrás de la renovación urbana y que entre sus planes ha introducido las zonas de combate. Entonces se nos entrega nuestro primer Pokémon entre los tres elegibles.

Zonas salvajes

Ya en el demo, tuvimos la oportunidad de probar la introducción a las zonas salvajes donde, con un equipo preestablecido, teníamos que explorar una zona. Entre lo más interesante más allá de ver Pokémon de todo tipo, mientras recorríamos ese sector de la ciudad, es que la exploración es multinivel: pudimos subir escaleras, caminar entre edificios, bajar a sótanos y cruzar entre pasadizos –aunque hay delimitaciones del espacio–. También el juego le da sentido a los restaurantes o cafés como espacios para curarnos y curar a nuestros Pokémon del equipo.

En las zonas salvajes los pokemon andarán en manada, te perseguirán y se reagruparán. Incluso tendrán uno que otro “lider” como una manada de houndour que tenían un Houndoom como lider y que por mas de la mitad del tiempo en este demo nos hicieron la vida imposible. Afortunadamente se podian huir de estos, pero no siempre será tan fácil.

En las zonas salvajes también podremos encontrar Pokémon muy superiores a nuestro nivel, que actúan muy distinto y con una clase “especial”, como el caso de un Pikachu enloquecido que nos siguió incluso bajando las escaleras hasta derrotarnos. Aquí entra otro aspecto. Algunos Pokémon “enloquecidos” no necesariamente están megaevolucionados. Algunos los encontramos de forma salvaje y debemos derrotarlos e intentar capturarlos.

Por otro lado capturar Pokémon salvajes parece no ser una mecánica tradicional. Ademas de tirarles una pokebola, en este demo pudimos capturarlos solamente al derrotarlos. Una mecánica bastante conveniente que facilitará la vida a muchos jugadores en búsqueda de capturar la mayor cantidad.

Zonas de combate

Nuestro siguiente demo ha sido una visita de nuevo a las zonas de combate, donde conocimos otros aspectos y mecánicas del principal modo de batalla del juego. Como pilar estas zonas sirven para subir en el ranking, pero para ganar la oportunidad de ascender –más adelante hablaremos de ello– necesitamos conseguir unos puntos mínimos antes del tiempo límite. Los puntos no se obtienen solo combatiendo, también se consiguen completando misiones pequeñas y recopilando tickets de desafío, repartidos por todo el mapa.

Entre estos podemos encontrar misiones como golpear a un rival sigilosamente con un Pokémon de agua. Usar ciertos ataques de un elemento, etc. Durante nuestro demo pudimos notar que esta mecánica es clave para este modo y pudimos darnos cuenta que a medida que avanzamos, los tickets pueden estar más ocultos y tener desafíos mas retadores.

Ascenso

Al completar los puntos necesarios, un jugador está listo para ir a su batalla de ascenso y aquí es donde estuvo nuestro tercer demo. La batalla de ascenso es un combate especial contra un personaje que nos recuerda a un líder de gimnasio y que usa varios Pokémon, incluso con megaevolución disponible, para combatirnos. En esta batalla pudimos ir al combate de rango W a V. El equipo que recibimos tenía los Pokémon necesarios para vencer a Rintaro, el mesero de un hotel y examinador de la prueba. Luego de algunos minutos y varias batallas logramos completar la misión y garantizar el ascenso.

Finalmente nuestra última prueba fue con el amado y odiado Victreebel, al que ya le dedicamos una columna sobre su posible sufrimiento en la megaevolución. Lo cierto es que en este combate, similar al de nuestro primer demo, pudimos luchar contra un Mega Victreebel rebelde. Esta vez fue una batalla junto a un aliado donde el escenario se vio alterado por el ataque que va al piso. Como era de esperarse, nos afecta y en estas batallas, donde el daño lo recibe el jugador y también el Pokémon, esquivar los posibles obstáculos, como el veneno del Mega Victreebel, será clave para completar la misión.

La otra novedad jugable en la batalla contra el rebelde Pokémon son los ‘movimientos + (plus)’, a los que les podemos asignar más efectos de poder usando el acumulado en el mega anillo. Una vez megaevolucionado un Pokémon, todos sus movimientos se vuelven plus. El equipo disponible para este combate no era ideal, por lo que fue algo retadora, aunque pudimos conocer que podemos megaevolucionar a varios Pokémon de nuestro equipo durante el combate.

¿Renovación jugable?

Leyendas Pokémon: Z-A, como la premisa de Quastelar a Ciudad Luminalia, parece ofrecer un plan de renovación para los videojuegos de esta franquicia. Es cierto que todavía tenemos algunas dudas, sobre todo en los combates en tiempo real donde mientras esperamos el ‘cooldown’ de los ataques disponibles, nuestra partida se siente pausada. También queremos conocer un poco más sobre la localización latinoamericana que debutará en los juegos principales.

Por ahora hemos disfrutado cada una de las demostraciones y minutos jugados. Al menos en esta demo, vemos que la propuesta de Z-A no es solo un giro de la franquicia a nivel de la mecánica de combate básica, sino que se siente una evolución en la forma de cómo se va a contar la historia y un cambio en la dirección de arte que personalmente me ha encantado. Todos los detalles del juego los conoceremos el próximo 16 de octubre en Nintendo Switch y Switch 2.