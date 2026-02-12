Leyendas Pokémon Z-A: Temporada 7, horarios de inicio y recompensas

Todavía quedan unos días para obtener la Megapiedra Swampertita en la Temporada 6 de Combates Clasificatorios de Leyendas Pokémon: Z-A, pero The Pokémon Company reveló qué te espera para la próxima temporada. La Temporada 7 de Combates Clasificatorios comienza el 19 de febrero y estará disponible hasta el 12 de marzo. La gran recompensa en esta ocasión es una Megapiedra Blazikenita, que se entrega a todos aquellos que alcancen el Rango S, y que puedes usar para megaevolucionar a tu Blaziken.

Una vez más, las recompensas de Megapiedras de temporadas anteriores regresan esta vez: Swampertita, Sceptillita, Baxcalibrita, Chesnaughtita, Delphoxita y Greninjita, disponibles como recompensas desde el Rango T hasta el Y. Estos son los horarios de inicio de la Temporada 7:

Colombia: 01:00 pm jueves 19 de febrero del 2026

Norteamérica: 22:00 (miércoles) PST / 23:00 (miércoles) MST / 00:00 CST / 01:00 EST

Reino Unido / Irlanda: 06:00 GMT

Europa: 07:00 CET / 08:00 EET

Asia / Oceanía: 15:00 JST / 14:00 AWST / 17:00 AEDT

Como siempre, la Pokédex tiene algunas restricciones sobre qué Pokémon puedes llevar contigo a combate en la Temporada 7. Solo los Pokémon numerados del 001 al 232 en la dex de Luminalia y del 001 al 132 en la dex del Hiperespacio podrán competir y todos estarán en nivel 50 durante el combate, además de un solo legendario por equipo.