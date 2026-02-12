Videojuegos

Leyendas Pokémon Z-A: Temporada 7, horarios de inicio y recompensas

Mántenlo prendido fuego.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Todavía quedan unos días para obtener la Megapiedra Swampertita en la Temporada 6 de Combates Clasificatorios de Leyendas Pokémon: Z-A, pero The Pokémon Company reveló qué te espera para la próxima temporada. La Temporada 7 de Combates Clasificatorios comienza el 19 de febrero y estará disponible hasta el 12 de marzo. La gran recompensa en esta ocasión es una Megapiedra Blazikenita, que se entrega a todos aquellos que alcancen el Rango S, y que puedes usar para megaevolucionar a tu Blaziken.

Una vez más, las recompensas de Megapiedras de temporadas anteriores regresan esta vez: Swampertita, Sceptillita, Baxcalibrita, Chesnaughtita, Delphoxita y Greninjita, disponibles como recompensas desde el Rango T hasta el Y. Estos son los horarios de inicio de la Temporada 7:

- Publicidad -

Colombia: 01:00 pm jueves 19 de febrero del 2026

Norteamérica: 22:00 (miércoles) PST / 23:00 (miércoles) MST / 00:00 CST / 01:00 EST

Reino Unido / Irlanda: 06:00 GMT

Europa: 07:00 CET / 08:00 EET

Asia / Oceanía: 15:00 JST / 14:00 AWST / 17:00 AEDT

Como siempre, la Pokédex tiene algunas restricciones sobre qué Pokémon puedes llevar contigo a combate en la Temporada 7. Solo los Pokémon numerados del 001 al 232 en la dex de Luminalia y del 001 al 132 en la dex del Hiperespacio podrán competir y todos estarán en nivel 50 durante el combate, además de un solo legendario por equipo.

🔥🍃

Pokémon Aniversario 30

La mecánica principal de Pokémon Pokopia se extiende hasta el desarrollo de Ruby / Sapphire para Game Boy Advance
La mecánica principal de Pokémon Pokopia se extiende…
Pokémon Fire Red / Leaf Green como ventas individuales en la eShop de Switch suenan fuertemente entre recientes reportes
Pokémon Fire Red / Leaf Green como ventas…
Pokopia es mas que una utopía Pokemon, ya lo jugamos y descubrimos algunos de sus misterios
Pokopia es mas que una utopía…
Estas son las portadas disponibles de la revista TIME por los 30 años de Pokémon
Estas son las portadas disponibles de…
Con este video del Super Bowl LX comienza oficialmente la celebración por los 30 años de Pokémon
Con este video del Super Bowl…
Más de:
Leyendas Pokémon: Z-A Leyendas Pokémon: Z-A
Todos los juegos y tráileres de la presentación State of Play de febrero 2026
Cómo abrir la presa en el capítulo 2 de Crisol: Theater of Idols
Guía Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ubicación de las siete bolas doradas de Shen
Cómo resolver el acertijo de la tubería de agua en Crisol: Theater of Idols
Fecha, tráiler y nuevos detalles de la temporada 2 de Battlefield 6 + REDSEC
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Cómo abrir la presa en el capítulo 2 de Crisol: Theater of Idols
Siguiente artículo Todos los juegos y tráileres de la presentación State of Play de febrero 2026
No hay comentarios

Lo último

Spider-Noir: mucho poder y cero responsabilidad en el primer tráiler en español latino de la serie de Prime Video
Cine y TV
Capcom Cup 12, fecha, precios y como ver gratis las finales del mundial de Street Fighter 6
Esports
AiAi de Super Monkey Ball ya está disponible gratis en Sonic Racing: CrossWorlds
Videojuegos
Jujutsu Kaisen: fecha y hora de estreno del episodio ocho (8) de la tercera temporada
Anime y Manga