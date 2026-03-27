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Leyendas Pokémon Z‑A: todas las Megapiedras que regresan en la Temporada 9 de Combates Clasificatorios, legendarios y singulares prohibidos

Que no te saquen la Megapiedra tus rivales.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Pronto comienza la Temporada 9 de Combates Clasificatorios en Leyendas Pokémon: Z-A para Nintendo Switch y Switch 2. Esta tendrá lugar de las 23:00 hora Pacífico del miércoles 1ro de abril del 2026, a las 18:59 hora Pacífico del miércoles 22 de abril del 2026. Durante este periodo, entrenadores y entrenadoras de todo el mundo se enfrentarán en combates en línea de cuatro personas en tiempo real. Ganarás puntos según tu desempeño en los combates, lo que te permitirá subir de rango. Empezarás con el rango Z y podrás ir avanzando hasta alcanzar el rango A.

Hay tres tipos de recompensas que puedes obtener en los Combates Clasificatorios: recompensas de combaterecompensas de ascenso recompensas de temporada. Por un lado, están las recompensas de combate que recibes al final de cada combate (sin importar el resultado), y las recompensas de ascenso, que obtienes cuando subes de rango.

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Leyendas Pokémon: Z-A Temporada 9

Las siguientes Megapiedras regresan como recompensas de ascenso para los rangos del Y al S: Greninjanita, Delphoxita, Chesnaughtita, Baxcaliburita, Sceptilita, Swampertita y Blazikenita. Incluso si no tienes mucha experiencia en los Combates Clasificatorios, esta es tu oportunidad de conseguir Megapiedras.

Por otro lado, existen las recompensas de temporada, que dependerán del rango que hayas conseguido cuando la temporada termine.

Pokémon permitidos

En la Temporada 9 están permitidos todos los Pokémon del Pokédex de Luminalia del n.º 001 al 227 y los del Pokédex Dimensional del n.º 001 al 112. Pueden participar Pokémon del Nv. 1 al Nv. 100, pero todos pasarán a ser de Nv. 50 automáticamente durante los combates. No puede participar más de un Pokémon con el mismo número del Pokédex. Pokémon legendarios y singulares están prohibidos.

Objetos equipados

Los Pokémon pueden llevar objetos equipados, pero no se permite que dos Pokémon lleven el mismo objeto.

Recompensas de temporada

Estas son las recompensas de la Temporada 9 de Combates Clasificatorios:

Rango A

  • 3 Tapas Doradas
  • 5 Tapas Plateadas
  • 3 Semillas Dominio
  • 1 Maxipepita de Oro

Rangos B-E

  • 2 Tapas Doradas
  • 3 Tapas Plateadas
  • 2 Semillas Dominio
  • 2 Pepitas de Oro

Rangos F-I

  • 1 Tapa Dorada
  • 2 Tapas Plateadas
  • 1 Semilla Dominio
  • 2 Pepitas de Oro

Rangos J-M

  • 1 Tapa Plateada
  • 1 Semilla Dominio
  • 2 Pepitas de Oro

Rangos N-R

  • 1 Semilla Dominio
  • 1 Pepita de Oro

Rango S e inferiores

  • 1 Pepita de Oro
📗📕📘📚

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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