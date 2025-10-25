Leyendas Pokémon: Z-A vendió más de la mitad de sus 5.8 millones de copias en Switch 1 durante la primera semana

The Pokémon Company anunció a través de un reporte oficial que Leyendas Pokémon Z-A alcanzó en su primera semana ventas de 5.8 millones de unidades a nivel global, cerca de la mitad de ellas en Switch 2, lo que quiere decir que más de la mitad fueron en el primer modelo de Nintendo Switch. Estas cifras incluyen tanto copias físicas como digitales. Esta es la primera vez que un juego RPG principal de Pokémon incluye batallas con acción en tiempo real, por lo que significa un logro considerable. Pese a las críticas hacia las texturas de los edificios, falta de animaciones en NPC y extensión del mapa.

Esto convierte a Leyendas Pokemon: Z-A en el quinto juego con mejor rendimiento de la serie Pokémon en ventas durante su primera semana. Los cuatro juegos que lo superan son también títulos de Nintendo Switch: Pokémon Scarlet/Violet (10 millones en 3 días), Pokémon Legends: Arceus (6,5 millones en 3 días), Pokémon Sword/Shield (6 millones en 3 días) y Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl (6 millones en 3 días).

Que más de la mitad de ventas hayan sido en Switch 1 deja un importante análisis, y es que la adopción de Switch 2 aún está lejos de alcanzar a su hermano mayor. Pero tan solo lleva cuatro meses a la venta. Sin embargo, que aquel porcentaje de mercado de Switch 2 en el caso de Leyendas Pokémon: Z-A llegue a la mitad también es importante destacarlo, pues a punto de entrar a su primera temporada navideña las ventas no han dejado atrás su ‘momentum’ y se espera un pico mayor.

Por lo que resta del año y parte del 2026, los propietarios de Switch 1 esperan otros grandes lanzamientos como Metroid Prime 4: Beyond, con edición a la par para Nintendo Switch 2 como fue el caso de Leyendas Pokémon: Z-A.

