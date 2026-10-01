Leyendas Pokémon: Z-A y Pokémon Pokopia tendrán versiones físicas con sus respectivas expansiones DLC

Nintendo y The Pokémon Company anunciaron que Leyendas Pokémon: Z-A contará con una nueva edición física para Switch 2 que incluye el contenido descargable o DLC. Estas nuevas copias saldrán a la venta el 29 de octubre y contendrán el juego base completo de Leyendas Pokémon: Z-A y su expansión Mega Dimensión en un único cartucho, sin descargas adicionales.

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A bundle featuring Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition and the Mega Dimension DLC is releasing Oct 29!



Enjoy all the expanded adventures of the Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition + Mega Dimension bundle on a single Game Card. pic.twitter.com/WUjkOpj3ii — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 30, 2026

Quienes adquieran esta nueva edición física también recibirán un código de serie para obtener 100 Ultra Balls. El cartucho del juego también es compatible con la primera consola Switch, por supuesto sin las especificaciones técnicas de Switch 2.

Por su parte, Pokémon Pokopia fue el primer título de Nintendo lanzado en formato Game-Key Card o Tarjeta llave de juego. The Pokémon Company confirmó que el 29 de octubre del 2026 igualmente saldrá en Japón un nuevo paquete de Pokémon Pokopia que incluirá el Pase de Expansión. La Tarjeta llave de juego no cambia, así que tanto el juego base como la expansión disponible y futura se deben descargar a la consola o micro SD.

Además del juego y el contenido descargable o DLC, los jugadores que adquieran este nuevo paquete también recibirán un código para un juego de muebles con temática de bayas, que incluye una silla, una cama, una mesa y una lámpara con dicho diseño.