La IA arruinó un esperado libro de arte de Mortal Kombat y los fanáticos están enojados

Se supone que octubre iba a ser un gran mes para los fanáticos de esta violenta saga de juegos de pelea. Además del lanzamiento de la compilación documental Legacy Kollection, también salió a la venta un esperado libro de arte llamado Mortal Kombat: Flawless Victory que incluiría la historia visual de toda la serie junto a entrevistas y detalles inéditos del desarrollo de los juego. Pero cuando finalmente llegó a manos de los fanáticos, observaron con horror que una parte del arte de los juegos había sido destrozado por una herramienta de inteligencia artificial (IA).

A continuación pueden ver algunas de las imágenes compartidas por los decepcionados compradores del juego en redes sociales.

Estos horrores son el resultado de usar una herramienta de IA para hacer ‘upscaling’ (aumento de resolución) de imágenes. Aunque este uso no suele ser tan grave como el de la inteligencia artificial generativa —que literalmente roba creaciones de personas reales para generar contenido— no tiene un buen récord de funcionar bien. Lo que hace es analizar imágenes e interpolar pixeles para «aumentar su tamaño» sin que pierdan calidad, pero como vemos los resultado no son nada buenos.

Los fanáticos de la saga están furiosos con el resultado y están expresando su descontento en redes sociales, animado a los compradores del libro de arte Mortal Kombat: Flawless Victory a pedir la devolución de su dinero y a exigir a la editorial Insight Edition que lance una nueva edición sin arte alterado por IA.

Tristemente, el uso de estas herramientas se ha vuelto cada vez más común en videojuegos y en publicaciones, usualmente con malos resultados. Recientemente hubo una controversia contra el relanzamiento del juego Plants vs. Zombies por parte de EA y PopCap debido al uso de estas mismas herramientas y eso ha hecho que las reseñas del juego en Steam se mantengan mixtas.

Las grandes compañías quieren seguir usando herraientas de IA generativa y de ‘upscaling’ para bajar costos de producción y reemplazar a trabajadores humanos, pero la respuesta del público contra esto siempre es negativa. Esperamos que la «fiebre» de la inteligencia artificial pase rápido antes de que siga arruinando obras que de otro modo hubieran valido mucho la pena.