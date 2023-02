Lies of P: Neowiz ha revelado cuándo sale el ‘soulslike’ de Pinocho

Durante el segundo día del IGN FanFest, Neowiz y Round8 estudio anunciaron cuándo sale Lies of P, el ‘soulslike’ protagonizado por Pinocho. Este anuncio se dio por medio de un nuevo tráiler y un comunicado que reveló las características que tendrá esta reimaginación de la historia del muñeco de madera que quiere ser un niño de verdad.

El tráiler revela cuándo sale Lies of P, el juego de fantasia oscura protagonizado por Pinocho.

¿Cuándo sale Lies of P?

Si son aquellos que les gustan los ‘soulslike’ y no pueden esperar para conocer cuándo sale Lies of P, les contamos que el juego que reimagina la historia de Pinocho llegará en agosto del 2023 a consolas Xbox One y Xbox Series S|X vía Xbox Game Pass. Adicionalmente, en algún momento del mes de agosto del 2023 el título de Round8 llegará a PlayStation 4, PS5 y PC vía Steam.

Adicional al anuncio de cuándo sale Lies of P, el estudio Round8 ha compartido algunos aspectos del juego:

Concepto visual : la ciudad de Krat se inspiró en la época de la ‘Belle Époque’ en Europa (finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX) y es el epítome de una ciudad colapsada y privada de prosperidad.

: la ciudad de Krat se inspiró en la época de la ‘Belle Époque’ en Europa (finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX) y es el epítome de una ciudad colapsada y privada de prosperidad. Misiones «mentirosas» y finales múltiples : Lies of P tendrá misiones procedurales interconectadas que se desarrollan según cómo mienta el personaje. Estas elecciones afectarán el final de la historia.

: Lies of P tendrá misiones procedurales interconectadas que se desarrollan según cómo mienta el personaje. Estas elecciones afectarán el final de la historia. Sistema de fabricación de armas : en Lies of P se pueden combinar armas de muchas maneras para crear algo completamente nuevo. Investiga para encontrar las mejores combinaciones y hacer algo realmente especial.

: en Lies of P se pueden combinar armas de muchas maneras para crear algo completamente nuevo. Investiga para encontrar las mejores combinaciones y hacer algo realmente especial. Sistema de habilidades especiales: como Pinocho es un muñeco, puedes cambiar partes de su cuerpo para obtener nuevas habilidades y —con suerte— una ventaja en la batalla, pero no todo lo que creemos nos ayudará en la batalla. Ya que se podrán crear artefactos que nos ayudarán a avanzar en nuestra aventura.

¿Cuál es la historia de Lies of P?

¿Cómo será la historia de Lies of P?

En Liest of P veremos una versión diferente de la historia de Pinocho. Para comenzar, la tradicional marioneta de madera tendrá un estilo más moderno en este título. Tras despertar en un tren, Pinocho encuentra una misteriosa nota que dice —Busca a Gepetto en la ciudad—. Sin saber muy bien quién es este misterioso señor y con el deseo de comprender qué le pasó antes de despertar y por qué está en una ciudad en ruinas, Pinocho emprende un viaje en la aterradora Krat.

Las aventuras de Pinocho narran la historia de una marioneta que cobró vida y dice mentiras para hacerse un poco más fácil su día a día. Sin embargo, Pinocho aprenderá las consecuencias que trae el engaño. Lies Of P mostrará este mismo argumento. Esta creacion de Gepetto podrá mentir durante la historia del juego y de esta forma se hará más humano. No obstante, quizá descubra que la humanidad es más problemática de lo que parece.

Vía: IGN