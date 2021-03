Life is Strange: True Colors presenta una nueva protagonista con poderes

La franquicia Life is Strange distribuida por Square Enix se prepara para su próximo episodio que bien podría contar como la tercera entrega oficial, sin olvidar el ‘spin-off’ The Awesome Adventures of Captain Spirit. En esta ocasión encontramos una nueva protagonista, poder sobrenatural y montañosa locación. Sin relación alguna con Life is Strange 2 pero mayor conexión con el contenido episódico Before the Storm, precuela del primer juego.

¿Qué es Life is Strange?

Life is Strange es una serie de aventuras narrativas que han recibido múltiples premios y críticas positivas. Un universo en el que personas normales y corrientes lidian con poderes sobrenaturales y a la vez se enfrentan a desafíos, emociones y relaciones humanas de la vida real. Es como nuestro mundo… con un giro extraño. Las decisiones y cómo afectan determinadas experiencias son una constante a través de sus diferentes títulos.

¿De qué trata Life is Strange: True Colors?

Life is Strange: True Colors continúa con la temática tradicional de la serie al presentar una joven protagonista con un misterioso poder, quien debe resolver un misterio en una locación totalmente nueva para ella. Alex Chen es una asiática-americana que creció en un hogar de paso, invitada al pintoresco pueblo de Haven Springs por parte de su hermano mayor, con quien no se ha visto durante ocho largos años. Cuando Alex logra acomodarse a esta nueva y apacible vida, su hermano muere trágicamente en un accidente.

Pero no todo es lo que parece. La habilidad de Alex le permite sentir las emociones de los demás en forma de auras de colores, denotando un intenso rojo cuando se trata de furia o rabia, por ejemplo. Aunque en un principio cree que esto es una maldición, será vital para descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano. El gusto musical de Alex le permite tocar la guitarra y cantar (incluido cover de ‘Creep’, Radiohead), voz interpretada por la cantante Mxmtoon o Maia y con canciones de artistas como Phoebe Bridgers y Gabrielle Aplin.

Mxmtoon

Steph Gingrich, personaje de Life is Strange: Before the Storm, también hace aparición en True Colors como residente de Haven Springs. Además de ser uno de los intereses románticos potenciales para Alex al igual que Ryan, un personaje nuevo.

¿Cuál es el desarrollador de Life is Strange: True Colors?

Dontnod Games no regresa en esta ocasión como el estudio principal encargado de la nueva secuela de Life is Strange, siendo Deck Nine Games, mismos de Before the Storm, quienes toman el mando.

Por primera vez en la franquicia, los jugadores podrán explorar con mayor libertad los entornos de True Colors. Adicional a esto, el formato de episodios se deja atrás por un juego completo dividido por capítulos, todos dentro de una historia total de principio a fin.

Life is Strange: Remastered Collection

¿Cuándo estará disponible Life is Strange: True Colors?

Life is Strange: True Colors estará disponible el 10 de septiembre para PlayStation 4/PlayStation 5, Xbox One/Series X/S, Stadia y PC (Steam/Windows Store).

El original Life is Strange y su precuela Before the Storm a su vez recibirán una edición remasterizada en el tercer trimestre del año, con mejoras visuales y animaciones ejecutadas a través del Unreal Engine 4. Life is Strange: Remastered Collection estará inicialmente disponible como parte de Life is Strange: True Colors Ultimate Edition, pero después saldrá a la venta por separado.

Fuente: Square Enix