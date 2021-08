¿Recuerdan a Stephanie ‘Steph’ Gingrich? Este personaje de Life is Strange: Before the Storm se convirtió de inmediato en una de las favoritas de los fanáticos y la tendremos de regreso en True Colors. Pero eso no es todo. Ella va a protagonizar su propia «aventura» en Wavelenghts.

Life is Strange: Wavelenghts será una precuela que nos mostrará un año de la vida de Steph como la DJ de radio de Haven Springs. El tráiler deja más que claro que ella probablemente no sea la persona más adecuada para ese trabajo, pero la ayudaremos a salir adelante.

Esta precuela será parte de las ediciones Deluxe y Ultimate de Life is Strange: True Colors, pero también se podrá adquirir por separado. Contará con la música de importantes bandas de rock ‘indie’ como Girl in red, Foals, Sigur Ros, Hayley Kiyoko y Portugal, The Man.

A pesar de desarrollarse antes de la historia del juego principal, saldrá a la venta mucho después de True Colors. Mientras esta llegará a nuestras manos el 10 de septiembre de 2021, tendremos que esperar hasta el 30 del mismo mes para poder jugar Life is Strange: Wavelenghts.

Esta diferencia en fechas de lanzamiento nos causa curiosidad. ¿Será que revela aspectos importantes de la trama del juego principal y por eso prefieren que salga después? ¿Será un simple tema de agendamiento de lanzamientos? Tendremos que esperar algunas semanas más para descubrirlo.

Fuente: canal oficial de la franquicia en YouTube