Life is Strange: True Colors ya tiene fecha de lanzamiento para Switch

Durante la primera edición de Square Enix Presents, la compañía reveló Life is Strange: True Colors. Por fortuna, los fanáticos de las aventuras gráficas de DONTNOD Entertainment y Deck Nine no tuvieron que esperar mucho. La tercera entrega de la franquicia tuvo su debut el pasado 10 de septiembre. Sin embargo, este título no llegó a todas las plataformas. Afortunadamente, True Colors muy pronto llegará a la consola híbrida de Nintendo.

Jon Brooke, colíder de Deck Nine, compartió estas palabras ante el anuncio:

“Estamos muy emocionados por ofrecer la experiencia de Life is Strange en Nintendo Switch, lo que permitirá a sus jugadores disfrutar de True Colors en cualquier momento y lugar. Ya que este es el juego más avanzado de la franquicia, era importante para nosotros mantener un estándar de calidad visual, desempeño y optimización a la hora de llevarlo a otra plataforma. Estamos encantados de ver lo bien que quedó la versión para Switch y no podemos esperar para expandir nuestra maravillosa comunidad de jugadores con este lanzamiento”.

A continuación, encontrarán todo lo que se ha revelado sobre este videojuego.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Life is Strange: True Colors para Nintendo Switch?

La fecha de lanzamiento de la edición digital de Life is Strange: True Colors para Nintendo Switch será el 7 de diciembre. La edición física no llegará hasta el 25 de febrero de 2022.

¿De qué trata?

Después de que su hermano fallece en circunstancias misteriosas, Alex Chen debe utilizar sus poderes empáticos para descubrir la verdad. A través de estos, la protagonista podrá desbloquear opciones de diálogo. Dependiendo de las elecciones de los jugadores, su destino cambiará. Sigan este enlace para saber más sobre la última entrega de Life is Strange.

A diferencia de anteriores entregas, True Colors no es episódico.

Fuente: Square Enix