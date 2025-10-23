Videojuegos

Lightning llega desde FFXIII a Final Fantasy VII Ever Crisis en un nuevo ‘crossover’

Una Fal'cie en Nibelheim.

El juego móvil Ever Crisis que expande la historia de Final Fantasy VII sigue creciendo con nuevas historias y colaboraciones. En el pasado ya había tenido ‘crossovers’ con otros juegos de la saga y ahora se prepara para recibir a una nueva visitante desde las tierras de Cocoon y Grand Pulse. Lightning, la protagonista de Final Fantasy XIII, llegará a FFVII Ever Crisis en una nueva historia en la que tendremos que enfrentarla y conseguir trajes y armas inspiradas en su juego.

La colaboración de FFVII Ever Crisis con Final Fantasy XIII estará disponible a partir del miércoles 29 de octubre de 2025. Pueden ver el tráiler del evento a continuación.

Además de la historia con Lightning, podemos conseguir lo siguiente:

  • Trajes de Lightning para Tifa y Aerith
  • Armas de FFXIII (gacha)
  • Habilidad enemigo ‘Ejército de uno’ (completando misiones)
  • Apariencia de Snow para Glenn (completando misiones)

Por si les interesa y no conocían este juego, Final Fantasy VII Ever Crisis es un título gratis disponible para teléfonos móviles iOS y Android, y para PC mediante Steam.

