Lightning llega desde FFXIII a Final Fantasy VII Ever Crisis en un nuevo ‘crossover’

El juego móvil Ever Crisis que expande la historia de Final Fantasy VII sigue creciendo con nuevas historias y colaboraciones. En el pasado ya había tenido ‘crossovers’ con otros juegos de la saga y ahora se prepara para recibir a una nueva visitante desde las tierras de Cocoon y Grand Pulse. Lightning, la protagonista de Final Fantasy XIII, llegará a FFVII Ever Crisis en una nueva historia en la que tendremos que enfrentarla y conseguir trajes y armas inspiradas en su juego.

La colaboración de FFVII Ever Crisis con Final Fantasy XIII estará disponible a partir del miércoles 29 de octubre de 2025. Pueden ver el tráiler del evento a continuación.

Además de la historia con Lightning, podemos conseguir lo siguiente:

Trajes de Lightning para Tifa y Aerith

Armas de FFXIII (gacha)

Habilidad enemigo ‘Ejército de uno’ (completando misiones)

Apariencia de Snow para Glenn (completando misiones)

Por si les interesa y no conocían este juego, Final Fantasy VII Ever Crisis es un título gratis disponible para teléfonos móviles iOS y Android, y para PC mediante Steam.