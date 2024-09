Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, así pelea Goro Majima, el perro loco de Shimano

Durante el primer día de Tokyo Game Show 2024, Sega reveló un nuevo adelanto de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, el cual se centra en mostrarnos cómo pelea Goro Majima en el juego.

¿Cómo pelea Goro Majima, el perro loco de Shimano en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

En esta ocasión como el protagonista de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii es Goro Majima, los jugadores podrán cambiar entre dos estilos de pelea. Estos son «Mad Dog» y «Pirata», cada uno de estos estilos de pelea de Majima en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii se podrán mezclar para realizar combos devastadores. Adicionalmente, en el tráiler de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii vemos como Goro usa algunos de los remates especiales que tendrán sus dos estilos de pelea. Todo esto mientras observamos varias locaciones conocidas para los que jugaron la octava entrega de Like a Dragon y algunos de los nuevos lugares que visitará el amnésico Majima en su viaje por Hawaii.

Here is a portion of a new Majima song from Like A Dragon Pirate. pic.twitter.com/Aru7BgB7XA — Jack Yakuza (Yakuza spoilers ahead) (@jack840A) September 26, 2024 Adicionalmente, Majima podrá cantar nuevas canciones en el Karaoke del bar Revolve.

Para conocer más de la jugabilidad de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii mostrada en Tokyo Game Show 2024, les recomendamos ver el video del medio Dengeki:

Esta es la demostración de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii que está disponible para los asistentes a TGS 2024.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento y plataformas a las que llegará Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

Durante el RGG Summit 2024 no solo se reveló el juego Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, si no que también conocimos detalles de la historia, jugabilidad, personajes y la fecha de lanzamiento del juego protagonizado por Goro Majima. Así que si se preguntan cuál es la fecha de lanzamiento de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, les contamos que el título llegará el viernes 28 de febrero del 2025 y estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y PC vía Steam.

Fuente: canal de Sega en YouTube